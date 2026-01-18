İstanbul'a Kar Yağışı Etkisi - Son Dakika
İstanbul'a Kar Yağışı Etkisi

18.01.2026 20:17
İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklı kar yağışı devam ediyor, sürücüler dikkatli olmalı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle yol kenarları ve kaldırımlar ile araçların üstleri beyaza büründü.

Yağış nedeniyle sürücüler özellikle ara yollarda ve sokaklarda yavaş ilerliyor.???????

Avrupa Yakası'nda da Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler, Beylikdüzü, Sultangazi ve Esenyurt'ta kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kaynak: AA

