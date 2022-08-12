Ataşehir'deki Emlak Konut Gyo Önünde Eylem Yapan İşçiler Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir'deki Emlak Konut Gyo Önünde Eylem Yapan İşçiler Gözaltına Alındı

12.08.2022 16:22
Ataşehir'deki Emlak Konut Gyo Önünde Eylem Yapan İşçiler Gözaltına Alındı

İstanbul Ataşehir Finans Merkezi’ndeki Halkbank Plazası’nın inşaatında çalışan işçiler, tazminat ve mesai ücretlerini alabilmek için Emlak Konut GYO önünde eylem yaptı. Çevik kuvvet polisleri, haklarını arayan işçilerin etrafını barikatlarla çevirdi. Polis, tepki gösteren sendika temsilcileri ve üyelerini gözaltına aldı.

İstanbul Ataşehir Finans Merkezi'ndeki Halkbank Plazası'nın inşaatında çalışan işçiler, tazminat ve mesai ücretlerini alabilmek için Emlak Konut GYO önünde eylem yaptı. Çevik kuvvet polisleri, haklarını arayan işçilerin etrafını barikatlarla çevirdi. Polis, tepki gösteren sendika temsilcileri ve üyelerini gözaltına aldı.

İstanbul Ataşehir Finans Merkezi'ndeki Halkbank Plazası'nı yapan YDA GROUP bünyesinde çalışan işçiler, kıdem tazminatları ve ihbar tazminatları ile fazla mesai ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle bugün eylem yaptı.

SENDİKA TEMSİLCİLERİ DE GÖZALTINA ALINDI

Sloganlar atarak Ataşehir'de bulunan Emlak Konut GYO önüne giden DİSK'e bağlı Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş sendikalarına üye işçiler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının teslim edilmesi için direniş başlattı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabında görüntülü paylaşımlar yapan Dev Yapı-İş Sendikası, eylem sırasında sendika temsilcileri ve üyelerinin ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığını duyurdu.

YORUMLAR
500
Ataşehir'in muhtarlık binasında çalışmalar sürüyor Ataşehir'in muhtarlık binasında çalışmalar sürüyor BAL-SEN'den üyelik açıklaması BAL-SEN'den üyelik açıklaması
Kaynak: ANKA

Ataşehir, Sendika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'deki Emlak Konut Gyo Önünde Eylem Yapan İşçiler Gözaltına Alındı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:12 Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 kehaneti korkuttu! Su kıtlığının sonuçları kötü olabilir
15:57 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan Suriye'de yakılan Türk bayrağına dair sert sözler: Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final
15:49 Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir
15:47 Antalya'da bir banka müdürü silahlı bir kişi tarafından rehin alındı
15:18 Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında...
15:16 İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada, neredeyse annesi kadar oldu
15:13 Akşener'den hükümete emekli maaşı tepkisi: En düşüğü asgari ücret kadar olmalıdır
14:51 Hakkında tedbir aldıran karısına tokat atıp kucağından 9 aylık çocuğunu alıp kaçtı!
14:29 Vurgunculara büyük darbe! Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde indirimli satışı yapılacak ürünler belli oldu
15:10 "Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi" diyen Meral Akşener: Siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 16:22:38. #1.11#
SON DAKİKA: Ataşehir'deki Emlak Konut Gyo Önünde Eylem Yapan İşçiler Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement