İstanbul Bahçesi Filmi - Son Dakika

Räuberhände, yolları İstanbul'a düşen iki yakın arkadaş Janik ve Samuel'in hikâyesini anlatıyor.
Janik ve Samuel liseyi bitirmenin tadını çıkaran iki yakın arkadaştır. İkisinin dünyası birbirinden çok farklıdır: Janik’in ailesinde her şey olması gerektiği gibidir, Samuel ise parçalanmış bir aileden gelir. Samuel düzen ister, Janik ise karmaşa. Düşüncesizce bir davranış, iki arkadaşın arasındaki yakın bağı tehlikeye sokar. Uzun zamandır planladıkları İstanbul yolculuğunda, arkadaşlıklarını kurtarmak, özgürlüklerinin tadını çıkarmak ve yeni bir hayatı deneyimlemek isterler.
Yönetmen: İlker Çatak
Senaryo: Gabriele Simon
Oyuncular: Emil von Schönfels, Mekyas Mulugeta, Katharina Behrens, Nicole Marischka
Filmin Türü: Dram
Orijinal Adı: Räuberhände (Stambul Garden)
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Almanya
Orijinal Dili: Almanca
Filmin Süresi: 89 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 26.11.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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