İstanbul'da adliyeden kaçan firari mahkum yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da adliyeden kaçan firari mahkum yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da adliyeden kaçan firari mahkum yakalandı

34 dakika önce

İstanbul'da adliyeden kaçan firari mahkum yakalandı Mahkum itfaiye merdiveni ile saklandığı evin balkonundan çıkarıldı İstanbul Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz günlerde polis tarafından cezaevine götürülürken adliye otoparkında firar eden mahkum yakalandı.

İstanbul'da adliyeden kaçan firari mahkum yakalandı

Mahkum itfaiye merdiveni ile saklandığı evin balkonundan çıkarıldı

İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz günlerde polis tarafından cezaevine götürülürken adliye otoparkında firar eden mahkum yakalandı. Polis ekipleri, mahkumu saklandığı evin balkonundan itfaiye merdiveni ile çıkardı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, "hırsızlık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tugay K.adlı bir tutuklu, 13 Mart'ta Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Adliyeye Sevk Timlerince Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmek üzere Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin otoparkına getirildiği sırada firar etmişti. Tutuklunun yakınları tarafından oluşturulan kalabalığın çıkardığı kargaşadan faydalanarak 12 gün önce firar eden zanlının gidebileceği tüm adresleri yakın takibe alan polis, mahkumun izine Gaziosmanpaşa'da ulaştı.

Firar olayının olduğu günden itibaren güvenlik kamera görüntülerini ve zanlının gidebileceği tüm adresleri takibe alan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahkumu dün gece Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesinde bulunan bir evde kıstırdı. Firari mahkumun saklandığı evin etrafını kuşatan polis, kapıya vurarak zanlıya "teslim ol" çağrısı yaptı. Zanlı Tugay K., teslim ol çağrısına uymadı. Bunun üzerine zanlı kapıyı açmayınca pencereden veya balkondan atlama ihtimalini değerlendiren polis, olay yerine itfaiye ekibi istedi. Ardından söz konusu adrese yapılan operasyonda Tugay K., saklandığı evin balkonuna uzatılan itfaiye merdiveni ile polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. K.'nın yapılan sorgulamasında, "Yaralama" konusundan suç kaydı olduğu ve "Hırsızlık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Tugay K. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, K.'nın kaçması için kargaşa çıkaran ve polisi yaralayan diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

İstanbul'da adliyeden kaçan firari mahkum yakalandı

İstanbul, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:52 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır         
21:09
Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı         
21:02
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi         
20:51
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 21:27:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da adliyeden kaçan firari mahkum yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]