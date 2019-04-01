İstanbul'da Aralarında Tutarsızlık Bulunan Seçim Tutanaklarının Fotoğrafları Ortaya Çıktı
1 saat önce
İstanbul'da aralarında tutarsızlık olduğu ileri sürülen bazı sandık sonuç tutanakları ile oy sayım döküm çizelgeleri ortaya çıktı.
İstanbul
'da aralarında tutarsızlık olduğu ileri sürülen bazı sandık sonuç tutanakları ile oy sayım döküm çizelgeleri ortaya çıktı. AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında bugün basın açıklaması yaptı. Yavuz, İstanbul'da 309 sandıkta 17 bin 410 oyun AK Parti'ye değil başka partiye kaydedildiğini ileri sürdü. Bazı sandık sonuç tutanağı ile oy sayım döküm çizelgelerini basına gösteren Yavuz, usulsüzlük olduğunu söyledi. Gösterilen örnek sandık sonuç tutanağı ile oy sayım döküm çizelgelerinde ise dikkat çekici detaylara rastlandı. Bağcılar
'da sandık kurulunda sandık başkanı ve kurul üyeleri tarafından imzalanan sayım döküm çizelgesinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına 131 oy çıktığı fakat bu rakamın sandık sonuç tutanağına 01 olarak aktarıldığı görülüyor. Sultanbeyli
'de sandık kurulunda sandık başkanı ve kurul üyeleri tarafından imzalanan başka bir sayım döküm çizelgesinde ise AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına 201 oy çıktığı fakat bu rakamın sandık sonuç tutanağına 01 olarak aktarıldığı görülüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:56 Kaynak: İHA
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