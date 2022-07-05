İstanbul'da çekiçli eski çalışan dehşeti kamerada: Ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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İstanbul'da çekiçli eski çalışan dehşeti kamerada: Ortalığı savaş alanına çevirdi

05.07.2022 00:58
İstanbul'da çekiçli eski çalışan dehşeti kamerada: Ortalığı savaş alanına çevirdi

Kağıthane'de sabaha karşı iş merkezlerinin olduğu sokağa gelen adam, 3 iş yeri ve 2 aracın camlarını çekiçle tek tek kırdı.

Kağıthane'de sabaha karşı iş merkezlerinin olduğu sokağa gelen adam, 3 iş yeri ve 2 aracın camlarını çekiçle tek tek kırdı. Ortalığı adeta savaş alanına çeviren ve kırılmadık cam bırakmayan adam Çeliktepe Ş.B.Ş. Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın camlarını kırdığı işyerinin eski çalışanı olduğu ve olay esnasında alkollü olduğu öğrenildi.

Olay, saat 05.30 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı iş merkezlerinin olduğu yere gelen bir adam, eline aldığı çekiçle 3 işyerinin camını tek tek kırdı. Dinlene dinlene diğer iş yerlerinin de camlarını kıran adam ardından yolun karşısına geçerek bu kez park halindeki 2 aracın camlarını tek tek kırdı. Olayın ardından çekici sokağa fırlatan adam olay yerinden ayrıldı. Sabah saatlerinde işyerlerine gelen çalışanlar ve sahipleri gördükleri manzara karşısında adeta şaştı kaldı. Şoku atlayan işyeri sahiplerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kağıthane polisi çekiçli adamı kıskıvrak yakaladı

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokakta çalışma başlattı. Görgü şahitlerinin ifadelerini alarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şahsın Adem K. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şahsın evine giden Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, şahsı yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın, işyerinin eski çalışanı olduğu ve olay esnasında alkollü olduğu ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınan şahsa "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi. Öte yandan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

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Eski çalıştığı yeri bastı, tüm camları tek tek kırdı! Eski çalıştığı yeri bastı, tüm camları tek tek kırdı!
Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da çekiçli eski çalışan dehşeti kamerada: Ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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