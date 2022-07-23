İstanbul'da Dünya Hepatit Günü etkinlikleri

Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, Hepatit B virüsünün dünyada yılda 1 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu, dakikada 2 kişinin buna bağlı siroz ve karaciğer kanseri gibi komplikasyonlarla yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Viral Hepatitle Savaşım Derneği ile Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği, "28 Temmuz Dünya Hepatit Günü" kapsamında Beyoğlu'ndaki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Prof. Dr. Tabak, Türkiye'de yaklaşık 2-3 milyon arası kişinin Hepatit B virüsünü taşıdığının tahmin edildiğini belirterek, "Kronikleşen Hepatit B veya Hepatit C olgularının yüzde 20-30'unda da siroz gelişiyor. Hepatit B virüsü tüm dünyada yılda 1 milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır. Dakikada 2 kişi Hepatit B virüsüne bağlı siroz ve karaciğer kanseri gibi komplikasyonlarla kaybedilmektedir." dedi.

Türkiye'de 3 milyona yakın taşıyıcı olduğunu ve bunların yaklaşık 400 bininin bunun farkında olduğunu dile getiren Tabak, taşıyıcıların diğer kısmının sessiz giden ve hiçbir bulgu vermeyen bir hastalık olduğu için ileri evrelerde siroz veya karaciğer kanseri olarak karşılarına geldiğini belirtti.

Tabak, bu virüslerin özellikle kan, cinsel yolla ve taşıyıcı anneden çocuğa doğum sırasında bulaşabilme özelliği olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütünün 2016-2021'de global sağlık stratejisi oluşturduğuna değinen Tabak, "Kronik Hepatit B ve Hepatit C'nin yılda 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden olduğu bir gerçek. Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı, Sağlık Bakanlığının öncülüğünde ilişkili paydaş derneklerle hazırlandı. Bu hazırlık süresi 2013-2018 yılları arasında 5 yıl devam etti. 2018 Eylül ayında Bakanlık resmi olarak bu programı uygulamaya koydu. Süreçte, 2018-2023 yani önümüzdeki yıl 5 yıllık programın ilk 5 yıllık çıktılarını tartışıyor olacağız." diye konuştu.

Programda 8 stratejik alan olduğunu, bakanlığın hazırladığı programlarla farkındalık artırılmaya çalışılacağını anlatan Tabak, Hepatit B için 1998 yılında başlanan ve çok başarılı giden bir aşılama programının olduğunu da sözlerine ekledi.

"Hedefimiz Hepatit C virüsü taşıyan herkesi tedavi etmek"

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu ise hedeflerinin Hepatit C virüsü taşıyan herkesi tedavi etme ve virüsü tamamen temizleme olduğunu kaydederek, "Çünkü ortalama 2 aylık tedavi ile kişi yüzde 98-100 arasında değişen oranlarda yüksek başarı ile Hepatit C'den tamamen kurtuluyor." dedi.

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Murat Akyıldız da toplantıda Kovid-19'un kronik hepatit hastalığına etkilerini anlattı.