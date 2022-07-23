İstanbul'da Dünya Hepatit Günü etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Dünya Hepatit Günü etkinlikleri

23.07.2022 10:53
İstanbul'da Dünya Hepatit Günü etkinlikleri

Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, Hepatit B virüsünün dünyada yılda 1 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu, dakikada 2 kişinin buna bağlı siroz ve karaciğer kanseri gibi komplikasyonlarla yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, Hepatit B virüsünün dünyada yılda 1 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu, dakikada 2 kişinin buna bağlı siroz ve karaciğer kanseri gibi komplikasyonlarla yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Viral Hepatitle Savaşım Derneği ile Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği, "28 Temmuz Dünya Hepatit Günü" kapsamında Beyoğlu'ndaki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Prof. Dr. Tabak, Türkiye'de yaklaşık 2-3 milyon arası kişinin Hepatit B virüsünü taşıdığının tahmin edildiğini belirterek, "Kronikleşen Hepatit B veya Hepatit C olgularının yüzde 20-30'unda da siroz gelişiyor. Hepatit B virüsü tüm dünyada yılda 1 milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır. Dakikada 2 kişi Hepatit B virüsüne bağlı siroz ve karaciğer kanseri gibi komplikasyonlarla kaybedilmektedir." dedi.

Türkiye'de 3 milyona yakın taşıyıcı olduğunu ve bunların yaklaşık 400 bininin bunun farkında olduğunu dile getiren Tabak, taşıyıcıların diğer kısmının sessiz giden ve hiçbir bulgu vermeyen bir hastalık olduğu için ileri evrelerde siroz veya karaciğer kanseri olarak karşılarına geldiğini belirtti.

Tabak, bu virüslerin özellikle kan, cinsel yolla ve taşıyıcı anneden çocuğa doğum sırasında bulaşabilme özelliği olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütünün 2016-2021'de global sağlık stratejisi oluşturduğuna değinen Tabak, "Kronik Hepatit B ve Hepatit C'nin yılda 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden olduğu bir gerçek. Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı, Sağlık Bakanlığının öncülüğünde ilişkili paydaş derneklerle hazırlandı. Bu hazırlık süresi 2013-2018 yılları arasında 5 yıl devam etti. 2018 Eylül ayında Bakanlık resmi olarak bu programı uygulamaya koydu. Süreçte, 2018-2023 yani önümüzdeki yıl 5 yıllık programın ilk 5 yıllık çıktılarını tartışıyor olacağız." diye konuştu.

Programda 8 stratejik alan olduğunu, bakanlığın hazırladığı programlarla farkındalık artırılmaya çalışılacağını anlatan Tabak, Hepatit B için 1998 yılında başlanan ve çok başarılı giden bir aşılama programının olduğunu da sözlerine ekledi.

"Hedefimiz Hepatit C virüsü taşıyan herkesi tedavi etmek"

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu ise hedeflerinin Hepatit C virüsü taşıyan herkesi tedavi etme ve virüsü tamamen temizleme olduğunu kaydederek, "Çünkü ortalama 2 aylık tedavi ile kişi yüzde 98-100 arasında değişen oranlarda yüksek başarı ile Hepatit C'den tamamen kurtuluyor." dedi.

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Murat Akyıldız da toplantıda Kovid-19'un kronik hepatit hastalığına etkilerini anlattı.

YORUMLAR
500
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Temmuz 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Temmuz 2022 AP Fransız üyesi Lebreton: 'Türkiye, Fransa'dan daha güçlü' AP Fransız üyesi Lebreton: 'Türkiye, Fransa'dan daha güçlü'
Kaynak: AA

Fehmi Tabak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Dünya Hepatit Günü etkinlikleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:38 Ankapark'ta 50.4 milyon dolar ödenen teleferik, 1 gün bile çalışmadı
10:21 Film setinde fünye erken patladı! İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde yaralar oluştu
10:17 Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafını görenler bir detaya takıldı
10:14 Futbolcu, 'Aşk Adası' isimli flört programından teklif gelince takım kampından ayrıldı
10:09 Ahırda yeni doğan çift başlı buzağı, tedirgin etti! Annesi ise yavrusunu korumak için üzerine kapandı
09:48 Koronavirüs vaka sayılarındaki artış endişe yaratıyor! Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: Hastaneye başvuran 100 hastadan 50'si pozitif
09:22 Futbolcu Luiz Gustavo'nun oğlunun kısa sürede paylaşıp sildiği fotoğraf büyük ses getirdi
09:20 Ürünleri stoklayanlar için yeni çalışma! Piyasaya sürülen ürünler devletin elinde bekleyecek
08:55 Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan Zonguldak Ereğli'de konser veren Gülşen'in kıyafetine yorum: Seni böyle kapalı görmeye alışık değiliz
08:41 Rusya lideri Vladimir Putin, "hasım ülkeler" listesine yeni ülkeleri dahil etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 10:53:41. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Dünya Hepatit Günü etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement