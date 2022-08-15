Şile otobanında yağış nedeniyle araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Şile otobanında yağış nedeniyle araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

15.08.2022 11:45
Şile otobanında yağış nedeniyle araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şile Otobanında etkili olan yağış sonrası araçlar mahsur kaldı, zor anlar yaşayan sürücüler, ters istikamette ilerlemeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şile Otobanında etkili olan yağış sonrası onlarca araç mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Zorluk yaşayan sürücülerin ters istikamette ilerlediği de görülürken trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine trafik polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili çalışma başlatırken yapılan 1 saatlik çalışmaların ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Tragger, Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şile otobanında yağış nedeniyle araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şile otobanında yağış nedeniyle araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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