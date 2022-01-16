Son dakika haberleri... İstanbul'da fuhuş operasyonu - Son Dakika

- İstanbul'da fuhuş operasyonu

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, fuhuşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, fuhuş şebekesine operasyon düzenledi. Yaklaşık 3 ay süren teknik takip ardından Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de 7 adrese baskın düzenleyen ekipler 4 şahsı gözaltına aldı. Operasyonlarda fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 4 kadın da polis ekiplerince kurtarıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.