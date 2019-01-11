Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Lodos, Gece Saatlerinde de Etkisi Gösteriyor

İstanbul'da Lodos, Gece Saatlerinde de Etkisi Gösteriyor

1 saat önce

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da Lodos, Gece Saatlerinde de Etkisi Gösteriyor, System.String[]
Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA 

İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor. 

Lodos, Kadıköy Moda Sahili'nde dev dalgalara sebep oldu. Dalgalar, sahil şeridindeki çay bahçelerine kadar ulaşırken, aynı bölgedeki ağaçların da etkili olan rüzgar nedeniyle sallandığı görüldü. 

Lodos nedeniyle oluşan şiddetli rüzgarın bir süre daha etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.  

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:35 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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