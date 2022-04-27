İstanbul'da motosikletli magandalar, araç sürücüsünü böyle darp etti - Son Dakika
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İstanbul'da motosikletli magandalar, araç sürücüsünü böyle darp etti

27.04.2022 21:38

İstanbul'da motosikletli magandalar, araç sürücüsünü böyle darp etti Sancaktepe'de motosikletli iki maganda yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsüne saldırdı Sancaktepe'de motosikletli iki maganda yol verme yüzünden tartıştıkları otomobil sürücüsünün önünü kesip dehşeti yaşattı.

İstanbul'da motosikletli magandalar, araç sürücüsünü böyle darp etti

Sancaktepe'de motosikletli iki maganda yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsüne saldırdı

İSTANBUL - Sancaktepe'de motosikletli iki maganda yol verme yüzünden tartıştıkları otomobil sürücüsünün önünü kesip dehşeti yaşattı. Sürücüyü araçtan indiren kasklı magandalar adamı defalarca yumruk atarak darp etti. Korku dolu anlar kameralara yansırken, vatandaşlar kavgaya müdahale ederek sürücüyü kurtardı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü trafikte seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, yol verme yüzünde iki motosikletli şahısla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletli şahıslar, otomobilin önünü kesti. Kasklı magandalar ardından sürücüyü araçtan indirip yumruk atmaya başladı.

Motosikletli magandalar dehşeti yaşattı

Neye uğradığını şaşıran adam defalarca yumruk darbesi alınca ellerinden kurtulmak istedi. Diğer magandanın yakasından tutması sonucu kurtulamayan adam saniyelerce darp edildi. Kavgayı gören vatandaşlar, magandalara müdahale ederek sürücüyü ellerinden kurtardı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansırken, sürücünün şikayetçi olması üzerine polis, magandaları gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

İstanbul'da motosikletli magandalar, araç sürücüsünü böyle darp etti
İstanbul'da motosikletli magandalar, araç sürücüsünü böyle darp etti
İstanbul'da motosikletli magandalar, araç sürücüsünü böyle darp etti
İstanbul'da motosikletli magandalar, araç sürücüsünü böyle darp etti

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Sancaktepe, Otomobil, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da motosikletli magandalar, araç sürücüsünü böyle darp etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da motosikletli magandalar, araç sürücüsünü böyle darp etti - Son Dakika
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