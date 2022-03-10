İstanbul'da kar yağışının etkisiyle yollar boş kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle yollar boş kaldı

10.03.2022 19:36

- İstanbul'da kar yağışının etkisiyle yollar boş kaldı Yüzde 15 seviyelerinde olan trafik havadan görüntülendi İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar boş kaldı.

- İstanbul'da kar yağışının etkisiyle yollar boş kaldı

Yüzde 15 seviyelerinde olan trafik havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar boş kaldı. Yüzde 15 seviyelerine düşen trafik Maltepe D-100 karayolunda drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Megakenti etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte trafik yoğunluğu saat 19.00 sıralarında İBB trafik yoğunluğu haritası verilerine göre, İstanbul'da trafik yüzde 15 seviyelerine kadar düştü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, etkili olan kar yağışına ilişkin alınan önlemlerle ilgili açıklama yapmıştı. Yerlikaya, İstanbul'da, güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların idari izinli sayıldığını, okulların ise pazartesi gününe kadar tatil edildiği bilgisini paylaşmıştı. Okullarda eğitime ara verilmeden önce mesai saatlerinde kentin trafik yoğunluğu ortalama yüzde 65 seviyesinde seyrederken, kar yağışı nedeniyle trafik yüzde 15 seviyelere kadar azaldı.

Öte yandan Maltepe D-100 Karayolunda, yüzde 15 seviyelerinde olan trafik drone ile havadan ile görüntülendi.

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle yollar boş kaldı
İstanbul'da kar yağışının etkisiyle yollar boş kaldı
İstanbul'da kar yağışının etkisiyle yollar boş kaldı
İstanbul'da kar yağışının etkisiyle yollar boş kaldı
İstanbul'da kar yağışının etkisiyle yollar boş kaldı
İstanbul'da kar yağışının etkisiyle yollar boş kaldı
İstanbul'da kar yağışının etkisiyle yollar boş kaldı
İstanbul'da kar yağışının etkisiyle yollar boş kaldı
İstanbul'da kar yağışının etkisiyle yollar boş kaldı

YORUMLAR
500
Bu saatlere dikkat edin! Bakan Karaismailoğlu kar yağışı için uyardı Bu saatlere dikkat edin! Bakan Karaismailoğlu kar yağışı için uyardı Fırtına İstanbul'u vurdu, dalgalar kıyıyı dövdü Fırtına İstanbul'u vurdu, dalgalar kıyıyı dövdü

İstanbul, Maltepe, Drone, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kar yağışının etkisiyle yollar boş kaldı - Son Dakika


Son Dakika
20:00 Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı
19:56 Maçın başlamasına saniyeler kala aklına geldi! Süpürge sayesinde sorun çözüldü
19:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü! Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı
19:32 Bu saatlere dikkat edin! Bakan Karaismailoğlu kar yağışı için uyardı
19:31 Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore için olay sözler: Kendimi o canavara karşı test etmek istiyorum
19:27 Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak için 1.6 milyar dolar ödeyecek
19:18 Zelenski uzlaşma için tek şartını açıkladı! Putin'in ne cevap vereceği merak ediliyor
19:13 MHK Başkanı'na şok! Mete Kalkavan toplantıyı terk etti
18:38 Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ücretleri açıklaması: Yüzde 80'e varan bir gelir kaybı oldu
18:35 Galatasaraylı futbolcular tehlikeyle karşı karşıya! Beşiktaş maçına yoğun kar yağışı engel olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 20:17:42. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışının etkisiyle yollar boş kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement