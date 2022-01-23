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İSTANBUL'DA SEYAHATİN KALBİNDE 'EVLİYA ÇELEBİ' İLE DEĞİŞİM - Son Dakika

İSTANBUL'DA SEYAHATİN KALBİNDE 'EVLİYA ÇELEBİ' İLE DEĞİŞİM

23.01.2022 10:05

İSTANBUL'da seyahatin kalbi olan Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda, 12 bin kitaplı bir kütüphane kuruldu.

İSTANBUL'da seyahatin kalbi olan Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda, 12 bin kitaplı bir kütüphane kuruldu. Artık otobüs saatini bekleyen yolcular ve otogar personelleri boş vakitlerini, Evliya Çelebi adı verilen kütüphanede kitap okuyarak geçirebilecek.

İstanbul'da karayolu seyahatinin kritik noktası Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı, metruk haldeki yapılarıyla kullananların korkulu rüyası haline gelmişti. Her gün binlerce kişinin gelip gittiği otogarın havası, yapılan son çalışmalarla değişiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından son olarak otogarın içerisinde 12 bin kitabın bulunduğu bir kütüphane yapıldı. Evliya Çelebi adı verilen kütüphanede hem otogar personeli hem de otobüs saatini bekleyen yolcular boş zamanlarını kitap okuyarak geçirebilecek.

"YOLCULARIMIZIN ERKEN GELİP BURADA VAKİT GEÇİRMELERİNİ İSTİYORUZ"

Büyük İstanbul Otogarı'nın İşletme Müdürü Fahrettin Beşli, "Yolculuk ve okumak birbirinden ayrılmaz. Biz bu kütüphane ile hem otogar camiamız hem de günlük 150 bini bulan yolcularımızın buradan faydalanmasını amaçladık. Biz yolcularımızın biraz erken gelip burada vakit geçirmelerini istiyoruz. Burası yaşamaya başladıktan sonra ünlü yazarların sohbetlerinin olduğu, okuma günlerinin olduğu, etkinliklerin olduğu bir yer olacak" dedi.

"OTOGAR İÇİN ÇOK OLUMSUZ BİR ALGI VARDI"

Beşli, "Büyük İstanbul Otogarı son dönemde hak ettiği ilgiyi ve bakımı görmedi. Biz göreve geldiğimizde otogar için çok olumsuz bir algı vardı. Ancak otogardaki herkes bu algının değişmesi konusunda istekliydi. Yani otogar için köklü bir değişim yapmaya ihtiyaç vardı. Geçmişte bu otogar herkesin keyifle bulunabileceği bir mekan değildi. Bizlerin yaptığı bu köklü değişikliklerin neticesinde hepimizi mutlu eden bir değişim ortaya çıktı" diye konuştu.

"KÜTÜPHANEMİZDE 12 BİN ADET KİTAP VAR"

Beşli, "Kütüphanemizde 12 bin kitap var. Ancak zamanla ağırlıklı olarak bu kütüphaneye seyahat kitapları eklenecek. Aynı zamanda kütüphanenin bir bölümünü memleketim köşesi olarak ayırdık. Bu köşede her bir ile bir bölüm ayırdık. O il kendini kitaplarıyla ve objeleriyle temsil edecek. Çünkü otogar Türkiye'nin özeti" şeklinde konuştu.

"OTOGARIN ESKİ HALLERİNİ BİLDİĞİM İÇİN KÜTÜPHANE BENİ OLDUKÇA ŞAŞIRTTI"

Sivas'a gitmek için Büyük İstanbul Otogarı'na gelen üniversite öğrencisi Murat Erkek, "Sivas'ta üniversite okuyorum. Şu an da Sivas'a gideceğim ancak otobüsüm 2 saat ertelendi. Otogarda kapıda beklerken bir beyefendi üst katta kütüphane olduğunu söyledi. 2 saat dışarda bekleyeceğime gelip kitap okurum diye düşündüm. Otogarın eski hallerini bildiğim için şu an kütüphanenin yapılması beni oldukça şaşırttı. Artık her otogara geldiğimde buraya uğrayacağım" dedi.

"OTOGARIN İÇİNDE ÇOK GÜZEL, NEZİH VE TEMİZ BİR ORTAM OLDU"

28 yıldır Büyük İstanbul Otogarı'nda esnaf olan Sinan Akpınar ise "1994'ten bu yana otogarda esnafım. Otogara kütüphane açıldı dediklerinde şaşırdım. Çünkü otogarda böyle faaliyetler çok görmüyorduk. Otogarın içinde çok güzel, nezih ve temiz bir ortam oldu. Esnaf için de burası bir değişiklik olacak. Çünkü biz otogar esnafı olarak çok çalışıyoruz. 24 saat boyunca açık yerlerimiz var. Küçük molalarımızı burada geçirmek günün yorgunluğunu alacaktır" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA SIK SIK GELMEYİ DÜŞÜNÜRÜM"

9 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Halis Beyhan, "Bu kütüphane beni çok şaşırttı. Her gün sefere çıkmadan birkaç saatlik boşluğumuz oluyor. Biz de bu boşluğu burada değerlendirebiliriz. Gerçekten güzel bir yer olmuş. Bundan sonra sık sık gelmeyi düşünürüm. Bugün burada 1 buçuk saat vakit geçirdim. Bol bol kitap okudum" diye konuştu.

İSTANBUL'DA SEYAHATİN KALBİNDE 'EVLİYA ÇELEBİ' İLE DEĞİŞİM
İSTANBUL'DA SEYAHATİN KALBİNDE 'EVLİYA ÇELEBİ' İLE DEĞİŞİM
İSTANBUL'DA SEYAHATİN KALBİNDE 'EVLİYA ÇELEBİ' İLE DEĞİŞİM
İSTANBUL'DA SEYAHATİN KALBİNDE 'EVLİYA ÇELEBİ' İLE DEĞİŞİM
İSTANBUL'DA SEYAHATİN KALBİNDE 'EVLİYA ÇELEBİ' İLE DEĞİŞİM
İSTANBUL'DA SEYAHATİN KALBİNDE 'EVLİYA ÇELEBİ' İLE DEĞİŞİM
İSTANBUL'DA SEYAHATİN KALBİNDE 'EVLİYA ÇELEBİ' İLE DEĞİŞİM
İSTANBUL'DA SEYAHATİN KALBİNDE 'EVLİYA ÇELEBİ' İLE DEĞİŞİM
İSTANBUL'DA SEYAHATİN KALBİNDE 'EVLİYA ÇELEBİ' İLE DEĞİŞİM
İSTANBUL'DA SEYAHATİN KALBİNDE 'EVLİYA ÇELEBİ' İLE DEĞİŞİM
İSTANBUL'DA SEYAHATİN KALBİNDE 'EVLİYA ÇELEBİ' İLE DEĞİŞİM
İSTANBUL'DA SEYAHATİN KALBİNDE 'EVLİYA ÇELEBİ' İLE DEĞİŞİM
İSTANBUL'DA SEYAHATİN KALBİNDE 'EVLİYA ÇELEBİ' İLE DEĞİŞİM
İSTANBUL'DA SEYAHATİN KALBİNDE 'EVLİYA ÇELEBİ' İLE DEĞİŞİM

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Evliya Çelebi, Bayrampaşa, İstanbul, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA SEYAHATİN KALBİNDE 'EVLİYA ÇELEBİ' İLE DEĞİŞİM - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA SEYAHATİN KALBİNDE 'EVLİYA ÇELEBİ' İLE DEĞİŞİM - Son Dakika
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