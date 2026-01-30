İstanbul'da "Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Yeni Birimler Açılışı" yapıldı - Son Dakika
İstanbul'da "Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Yeni Birimler Açılışı" yapıldı

30.01.2026 18:47
30.01.2026 18:47
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ne ilişkin, "Yenilenen alanlarıyla, bilim ve teknoloji evi, sağlık ve sosyal servis merkeziyle çocuk evleri sitemiz, daha güçlü bir yapıya kavuşuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ne ilişkin, "Yenilenen alanlarıyla, bilim ve teknoloji evi, sağlık ve sosyal servis merkeziyle çocuk evleri sitemiz, daha güçlü bir yapıya kavuşuyor. Böylece 500'ün üzerinde çocuğumuza sıcak bir yaşam ortamı sunmayı sürdüreceğiz." dedi.

Bahçelievler'deki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hükümetinin desteğiyle yapımı tamamlanan ek yaşam birimlerinin açılışı için tören düzenlendi.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan onur konuğu olarak katıldı.

Programda konuşan Göktaş, kurumun çocukların hayatına sevinç getirmesini temenni etti.

Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nin Türkiye ile BAE'nin samimi dostluğunun en güzel yansımalarından biri olduğunu belirten Göktaş, "Merhum Şeyh Zayed Bin Sultan Al Nahyan'ın adını taşıyan bu yuva, zaman içinde sadece bir barınma alanı değil şefkatin ve sorumluluğun birleştiği bir mekana dönüştü. Yıllar içinde bakım, eğitim ve sosyal gelişim hizmetlerinin birlikte yürütüldüğü kapsamlı bir yapı oldu." diye konuştu.

Bakan Göktaş, atılan her adımın, çocukların daha nitelikli koşullarda büyümesine hizmet ettiğini anlattı.

Bugün, 0-12 yaş aralığında 389 çocuğun güven ve sevgi içinde burada yaşamını sürdürdüğünü dile getiren Göktaş, "Yenilenen alanlarıyla, bilim ve teknoloji evi, sağlık ve sosyal servis merkeziyle çocuk evleri sitemiz, daha güçlü bir yapıya kavuşuyor. Böylece 500'ün üzerinde çocuğumuza sıcak bir yaşam ortamı sunmayı sürdüreceğiz. Her çocuğun sevgiyle büyüme hakkı olduğu inancını taşıyan bu miras, Türkiye ile BAE arasındaki dostluğun da somut bir simgesi olarak ayrı bir anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.

"BAE'nin 2026 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesi çok önemli dönüm noktası"

İki ülke arasında oluşturdukları çocuk ve aile alanlarındaki işbirliğini daha da ileriye taşımayı arzu ettiklerini, BAE'nin 2026'yı "Aile Yılı" ilan etmesini çok önemli bir dönüm noktası olarak gördüklerini dile getiren Göktaş, attıkları bu anlamlı adım için bu ülkeyi tebrik etti.

Bakan Göktaş, çocukları korumak, güçlendirmek ve hayata en sağlam şekilde hazırlamak için çalıştıklarının altını çizerek, "Her bir evladımızın kendilerini değerli hissederek güvenle büyümelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Bu yuvalarda sevgiyle birlikte imkanı, eğitimle birlikte umudu büyütmeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda koruma ve bakım altındaki 15 bin 508 çocuğumuza ev tipi kuruluşlarımızda güvenli bir yaşam alanı sunuyoruz." dedi.

Çocuklara ilgi ve yeteneklerine göre imkanlar sunduklarını ve başarılarını desteklediklerini vurgulayan Göktaş, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Gönül Elçileri Projesi"yle 10 bin 841 çocuğun 9 bin 96 koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağladıklarını bildirdi.

Göktaş, UNICEF'in iyi uygulama örnekleri arasında gösterdiği bu projenin pek çok ülkede örnek alınan bir model haline geldiğini anlatarak, "Haziran ayında pilot uygulamalarını başlattığımız geçici ve profesyonel koruyucu aile modellerimizle de çocuklarımızın ihtiyaçlarına göre şekillenen nitelikli bakım süreçleri tasarlıyoruz. Bu model kapsamında sadece 6 ay içerisinde 81 ilimizde 100 çocuğumuzu profesyonel koruyucu ailelere teslim ettik." bilgisini verdi.

Türkiye'de hayata geçirilen "Çocuk Evleri Sitesi" modelinin çocuk koruma hizmetlerinde önemli bir dönüşümün öncüsü olduğuna işaret eden Göktaş, bu modelle birlikte, kalabalık ve koğuş tipi yapılar yerine çocukların kendilerini bir aile ortamında hissedebilecekleri, ev tipi, sıcak ve güvenli yaşam alanları oluşturulduğunu kaydetti.

Göktaş, öncülüğü ve destekleri için Emine Erdoğan'a teşekkür edip, yenilenen yaşam alanlarının çocuklara hayırlı olmasını diledi.

"Şeyh Zayed Çocuk Koruma Kompleksi'nin açılışı, sosyal işbirliğimizin önemli bir yansıması"

BAE Devlet Bakanı Maitha Bint Salem Al Shamsi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin annesi olan Şeyha Fatima Bint Mubarak'in selamlarını iletti.

Shamsi, "Emirliklerin Annesi"nin her bir çocuğa derin bir sevgi beslediğini dile getirerek, kurumdakilerin aile sıcaklığını, paylaşmayı ve dayanışmayı bulmalarını, yeteneklerini geliştirerek aydınlık bir geleceğe emin adımlarla yürümelerini temenni etti.

Türkiye ile BAE arasında sosyal hizmetler alanındaki yapıcı iş birliğinin, ekonomi, sanayi, ticari ve çevresel alanlarda olduğu gibi sosyal alanda da meyvelerini verdiğini kaydeden Shamsi, "Şeyh Zayed Çocuk Koruma Kompleksi'nin açılışı, sosyal işbirliğimizin önemli bir yansımasıdır. Bu proje, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bilge liderliğinin vizyonu doğrultusunda, insani değerleri kökleştirme amacıyla yürüttüğü insani rolün bir parçasıdır." diye konuştu.

Bakan Shamsi, "Bugün burada bulunarak, insana yapılan yatırıma dayalı iş birliğinin halkları birbirine yakınlaştırdığını ve kalpleri birleştirdiğini bir kez daha teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurumun, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin bir meyvesi ve sevgi ile kardeşlik taşıyan yeni bir köprü olduğunu anlatan Shamsi, tüm çocukların sosyal, sağlık ve eğitim alanlarında en iyi bakımı alması için büyük bir hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Al Shamsi, Emine Erdoğan'a ve her iki ülkeden projede emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Nerede olursa olsun 'insanı' kalkınmanın odağı ve hedefi haline getirme yolundaki ortak insani misyonumuzu sürdüreceğiz. İnsan, toplumların geleceği ve refahı için en kıymetli yatırımdır. Yarının liderleri olan bugünün çocukları için büyüme ve öğrenme temelli, ilerleme ve medeniyet odaklı, sağlıklı ve uygun bir ortam sağlamak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Kurumun tarihçesi

Şeyh Zayed ÇES, 1965 yılında 0-6 yaş Korunmaya Muhtaç Çocukları Korunma Birliğine bağlı olarak 450 kapasiteli Bakırköy Çocuk Yuvası adıyla hizmet vermeye başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Kurucu Başkanı Şeyh Zayed Bin Sultan Al-Nahyan'ın İstanbul'da bir çocuk bakım merkezi ve gelirinin tamamının çocuk bakım merkezine tahsis edileceği bir ticaret merkezi kurmayı istemesi üzerine 10 Kasım 1987 tarihinde İstanbul İl Sosyal Hizmet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Arap Ekonomik Kalkınma Abu Dhabi Fonu arasında bir bağış sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme uyarınca Birleşik Arap Emirlikleri Kurucu Başkanı Al Nahyan'ın kişisel hediyesi olarak 175 kapasiteli 7-12 yaş Şeyh Zayed Çocuk Koruma Merkezi adıyla inşa edildi. Merkez 1993 yılında hizmet vermeye başladı. Aynı sözleşme uyarınca 1991 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Şeyh Zayed Çocuk Koruma Vakfı kuruldu.

Vakıf tarafından inşa edilen 8 adet 3 katlı yaşam birimi 2007 yılında hizmete girdi. Aynı kampüs içinde yer alan iki kuruluş birleştirilerek, 2007 yılından itibaren 0-12 yaş Şeyh Zayed Çocuk Yuvası olarak hizmete devam etti. Son olarak 2017 yılında kuruluşun adı Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü olarak güncellendi.

Birleşik Arap Emirlikleri Zayed Bin Sultan Al Nahyan Hayırsever ve İnsani Yardım Vakfı ile Genel Müdürlüğü arasında 2 Temmuz 2024'te bir protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, BAE tarafından Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi kampüs alanında her biri 10 kapasiteli 16 adet 7-12 yaş grup evi (yeni yaşam birimleri), 8 adet 3-6 yaş grup evi (yıkılıp yeniden yapılanlar) ve 40 kapasiteli 0-6 yaş palyatif bakım hizmetine ihtiyaç duyan engelli çocuklara yönelik Palyatif Bakım Ünitesi (engelli hizmetleri) inşaatı tamamlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Zayed Bin Sultan Al Nahyan Hayırsever ve İnsani Yardım Vakfı ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında 2024 yılında bir protokol imzalandı.

Bu kapsamda, Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nin ek yaşam birimlerinin yapımı BAE Hükümetinin desteğiyle tamamlandı.

Kaynak: AA

