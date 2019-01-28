İstanbul'da Sis Hava Trafiğini Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da sis hava trafiğini olumsuz etkiledi 12 uçak başka illere yönlendirildiİSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hava trafiğini olumsuz etkiledi.

İstanbul'da sis hava trafiğini olumsuz etkiledi

12 uçak başka illere yönlendirildi



İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken 12 uçak başka meydanlara yönlendirildi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, hava

trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi uçakların iniş kalkış yapmasını olumsuz etkiledi. Sisin etkili olduğu saatlerde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına inmesi gereken 12 uçak başka meydanlara yönlendirildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen uçaklardan 10 tanesi Antalya Havalimanı'na yönlendirilirken, 2 uçak ise Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na yönlendirildi. İstanbul'da sisin etkisini kaybetmesinin ardından başka meydanlara yönlendirilen uçaklar Sabiha Gökçen Havalimanı'na döndü.

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