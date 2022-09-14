Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki küçük çaplı yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki küçük çaplı yangın söndürüldü

14.09.2022 12:35
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki küçük çaplı yangın söndürüldü

İstanbul'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde elektrikli çay setinden çıkan yangın, hastane personeli tarafından söndürüldü.

İstanbul'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde elektrikli çay setinden çıkan yangın, hastane personeli tarafından söndürüldü.

Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sıraselviler Caddesi'nde yer alan hastanenin giriş katındaki bir odada çay setinin bağlı olduğu elektrik tesisatında yangın çıktı. Poliklinikte bulunan vatandaşlar tedbiren tahliye edilirken, personel de yangına müdahale etti.

Küçük çaplı yangın hastane görevlilerince söndürülürken, odadaki duman da tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri inceleme yaptı.

Poliklinikte bir süre sonra hasta kabulüne devam edildi.

YORUMLAR
500
Taksim'de bir büfeden içecek çalan hırsız, çaldığı ürünü aynı büfeye satmaya çalışırken yakayı ele verdi Taksim'de bir büfeden içecek çalan hırsız, çaldığı ürünü aynı büfeye satmaya çalışırken yakayı ele verdi Midibüs, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 5 yaralı (2) Midibüs, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 5 yaralı (2)
Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki küçük çaplı yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:27 Bayrampaşa'da alışveriş için aracından inen adam hayatının şokunu yaşadı! Aracın camını açık gören hırsız telefonu çalıp kaçtı
12:14 Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti
12:13 Nesli tükenme tehlikesi altında! Tunceli'de yaban keçisi avlayan adam 253 bin lira cezası aldı
12:00 Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu
11:57 Oyuncu Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında kavga etti
11:51 Otomobilde kadına şiddet! Kameraya alan vatandaş polise ihbar etti
11:46 Galatasaray için Icardi bir başlangıç! Dev kulüple ilişkileri geliştirdiler
11:31 "Terbiyesiz" ve "cahil" ifadeleri hakaret sayılmadı! Reçete yazmayan doktora "soytarı" diyen hasta yakınına para cezası
11:13 Beylikdüzü'nde korkunç kaza! Otomobilin altına sıkışan yaya 300 metre sonra fark edildi
11:14 Vatandaşlardan sosyal konut projesine yoğun ilgi: Saatler içerisinde 92 bin kişi başvuruda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 12:35:52. #1.12#
SON DAKİKA: Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki küçük çaplı yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement