İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YÖNELİK OPERASYONDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YÖNELİK OPERASYONDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

10.10.2020 02:34
İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YÖNELİK OPERASYONDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, System.String[]

İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YÖNELİK OPERASYONDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK üyelerinin bulunduğu daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YÖNELİK OPERASYONDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK üyelerinin bulunduğu daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 4 farklı ilçede terör örgütü PKK üyelerinin bulunduğu 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona özel tim polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Küçükçekmece'de bulunan 4 katlı bir binanın üçüncü katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Haseki Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- İstanbul
İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YÖNELİK OPERASYONDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YÖNELİK OPERASYONDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YÖNELİK OPERASYONDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul, Terör, Polis, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YÖNELİK OPERASYONDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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