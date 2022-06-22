İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 20 Haziran Pazartesi günü eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında belirtilen adreslerde 32 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 30 tutuklama - Son Dakika

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