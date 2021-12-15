Üye Girişi
İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı - Son Dakika

İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı

15.12.2021 11:46

İstanbul Fatih'teki bir ganyan bayiinde sabah saatlerinde çıkan yangın, bitişteki evlere de sıçradı. Dairelerde mahsur kalan 10 kişiden bazıları camdan atlarken, bazıları demir korkuluklar kırılarak kurtarılabildi. Mahsur kalanların 3'ü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fatih Kızılelma Caddesi'nde bulunan bir ganyan bayiinde, saat 09.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ganyan bayiinin yanında ve arkasında bulunan dairelere de sıçradı. Yabancı uyruklu bir aile, yaşadıkları dairede mahsur kaldı. Vatandaşlar tarafından pencerelerdeki demir korkulukların kırılmasıyla aile, camdan atlayarak kurtuldu.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımı ile yangının sıçradığı dairelerde mahsur kalan 7 kişi daha kişi kurtarıldı. Dumanlardan etkilenen 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı

AİLENİN CAMDAN ATLADIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşadıkları dairede mahsur kalan yabancı uyruklu ailenin camdan atlayarak kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mahsur kalan kişiler, korkuluklarının kırıldığı pencerelerden atlıyor.

İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı

"SESLERİ DUYUNCA KOŞTUK"

Olayı anlatan bir mahalle sakini, "Burada ev sahibiyim. Benim evim değil de, yan taraftaki ganyan bayi yanmış. Bir sesler duydum. İnsanlar mahsur kalmış. Camları, demirleri kırmışlar. Benim evim de ahşap, yanabilir. Elim ayağım kesildi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Mahsur kalan 3 kişi çıkarıldı. Boğuluyorlardı, nefes alamıyorlardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı

"ÖNCE ŞAKA ZANNETTİK"

Yangından kurtarılan Mehmet Özer, "Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Yatıyorduk. İtfaiye ekipleri geldi, yangın olduğunu söylediler. Şaka yapıyorlar sandık. Çok şükür kurtulduk" diye konuştu.

İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı
İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı

İtfaiye, Yangın, Polis, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:47 Son dakika: Altının gram fiyatı 831 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı
11:41 Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı
11:34 Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı
11:30 Fatih Terim'i çılgına döndüren olay! İşte taraftara sinirlendiği o anlar..
11:20 Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi
11:10 Britanyalı bir kadın mektuplaştığı cezaevi mahkumuna aşık oldu! Görüşebilmek için binlerce kilometrelik yol gitti
11:04 Selami Şahin, Masumlar Apartmanı'na konuk oldu! "Gitme Sana Muhtacım" dedi
11:00 Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var
10:54 Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış!
Son dakika: Altının gram fiyatı 831 lira seviyesinden işlem görüyor Son dakika: Altının gram fiyatı 831 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:47
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
09:59
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır         
20:27
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 12:04:32. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement