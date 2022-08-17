Fatihte yol verme kavgası, tabure ve sopalarla saldırdılar - Son Dakika
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Fatihte yol verme kavgası, tabure ve sopalarla saldırdılar

17.08.2022 16:57
Fatihte yol verme kavgası, tabure ve sopalarla saldırdılar

İstanbul Fatih'te yol verme tartışmasının ardından çıkan ve tarafların birbirlerine tabure ve sopalarla saldırdığı kavgayı esnaf ayırdı.

İstanbul Fatih'te yol verme tartışmasının ardından çıkan ve tarafların birbirlerine tabure ve sopalarla saldırdığı kavgayı esnaf ayırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Fatih Aksaray'da öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, araç sürücüleri arasında sokak üzerinde yol verme meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Sürücülerin araçlarından inmesiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tabure ve sopalarla saldırdığı kavgayı çevredeki esnaf araya girerek sakinleştirmeye çalıştı. Esnafın araya girmesiyle son bulan kavgada yaralanan olmazken, tarafların birbirlerine saldırdığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İstanbul, Tragger, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatihte yol verme kavgası, tabure ve sopalarla saldırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatihte yol verme kavgası, tabure ve sopalarla saldırdılar - Son Dakika
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