İSTANBUL-METİN SÜS SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI; ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika
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İSTANBUL-METİN SÜS SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI; ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

15.09.2022 01:22

? HALİL Falyalı cinayeti sonrasında 'Söylemez kardeşler" suç örgütü lideri Mustafa Söylemez'in İstanbul'da ilk görüştüğü isim olarak gündeme gelen Metin Süs(42), Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

? HALİL Falyalı cinayeti sonrasında 'Söylemez kardeşler" suç örgütü lideri Mustafa Söylemez'in İstanbul'da ilk görüştüğü isim olarak gündeme gelen Metin Süs(42), Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren K.A.(23) olay yerinden kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yeşilköy'de bulunan bir parkın önünde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda yürüyen Metin Süs, silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Metin Süs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren K.A. olay yerinden kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.A.?nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Metin Süs, Halil Falyalı cinayeti sonrasında 'Söylemez kardeşler" suç örgütü lideri Mustafa Söylemez'in İstanbul'da ilk görüştüğü isim olarak gündeme gelmişti. Cinayet sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında Metin Süs gözaltına alındı. Süs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öte yandan Metin Süs'ün suç örgütü lideri Sedat Peker'in akrabası olduğu ileri sürüldü.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL-METİN SÜS SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI; ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika

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