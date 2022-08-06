Taksim'de bir şahıs, kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın!

Yaptığı işi ağzından kaçırınca panikten ne yapacağını bilemedi

Son dönemlerde göçmenlerin uğrak yeri haline gelen Taksim'de kaydedilen bir video kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen videoda Taksim'de "Suriye Suriye" sloganlarıyla kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalan bir Türk vatandaşı "Burası Türkiye, dağılın" diye bağırdı.

"İNCELDİĞİ YERDEN KOPAR"

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videoda Türk vatandaşının "Hayırdır oğlum. Ananız, bacınız, karınız, kızınız yok mu lan? Türkler neredesiniz oğlum? İnceldiği yerden kopar. Burası Türkiye. Suriye yok, Irak yok" dediği duyuluyor.