Taksim'de bir şahıs, kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın! - Son Dakika
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Taksim'de bir şahıs, kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın!

06.08.2022 10:03

İstanbul Taksim'de Suriyeli bir grubun kutlama yaptığını gören bir Türk vatandaşı, üstünü çıkartarak kalabalığın arasına daldı. Kaydedilen görüntülerde şahsın, "Burası Türkiye, dağılın!" diyerek bağırması dikkat çekti.

Son dönemlerde göçmenlerin uğrak yeri haline gelen Taksim'de kaydedilen bir video kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen videoda Taksim'de "Suriye Suriye" sloganlarıyla kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalan bir Türk vatandaşı "Burası Türkiye, dağılın" diye bağırdı.

"İNCELDİĞİ YERDEN KOPAR"

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videoda Türk vatandaşının "Hayırdır oğlum. Ananız, bacınız, karınız, kızınız yok mu lan? Türkler neredesiniz oğlum? İnceldiği yerden kopar. Burası Türkiye. Suriye yok, Irak yok" dediği duyuluyor.

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Taksim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim'de bir şahıs, kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın! - Son Dakika
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