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İSTANBUL-TANJU OKAN'IN OĞLU TANSU OKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

İSTANBUL-TANJU OKAN'IN OĞLU TANSU OKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

11.02.2022 17:09
İSTANBUL-TANJU OKAN'IN OĞLU TANSU OKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

TÜRK müziğinin sevilen isimlerinden Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan, (58) Üsküdar Şehitlik Camii'ndeki törenin ardından yolculuğuna uğurlandı.

TÜRK müziğinin sevilen isimlerinden Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan, (58) Üsküdar Şehitlik Camii'ndeki törenin ardından yolculuğuna uğurlandı.

Müzisyen ve oyuncu Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede fenalaşan Tansu Okan, dün hayatını kaybetti. Okan, için Üsküdar Karacaahmet Şehitlik Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Tansu Okan'ın cenazesine ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede anne Zerrin Erdoğan ile oyuncu Tuna Arman tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Tansu Okan için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Tansu Okan, törenin ardından Osmangazi Kurtköy mezarlığına defnedildi.

İSTANBUL-TANJU OKAN'IN OĞLU TANSU OKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İSTANBUL-TANJU OKAN'IN OĞLU TANSU OKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İSTANBUL-TANJU OKAN'IN OĞLU TANSU OKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Tanju Okan, İstanbul, Üsküdar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TANJU OKAN'IN OĞLU TANSU OKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-TANJU OKAN'IN OĞLU TANSU OKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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