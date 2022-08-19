Otoyolun Sultangazi istikametinde seyir halinde olan bir otomobil, Karadeniz Mahallesi sapağında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını kapladı.

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TEM Otoyolu'nda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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