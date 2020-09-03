İSTANBUL Türk yazılımcılar öğrencilerin eksiklerini tespit ederek yönlendiren program tasarladı - Son Dakika

İSTANBUL Türk yazılımcılar öğrencilerin eksiklerini tespit ederek yönlendiren program tasarladı

Türk yazılımcılar öğrencilerin eksiklerini tespit ederek yönlendiren program tasarladıİSTANBUL, (DHA) UZAKTAN eğitime geçilmesiyle online eğitim programları ve internet üzerinden ders çalışmaya yardımcı olan programlar önem kazandı.

Türk yazılımcılar öğrencilerin eksiklerini tespit ederek yönlendiren program tasarladı

İSTANBUL, (DHA) UZAKTAN eğitime geçilmesiyle online eğitim programları ve internet üzerinden ders çalışmaya yardımcı olan programlar önem kazandı. Türk yazılımcıların geliştirdiği ve yerli olması nedeniyle öğrencilerin tüm verilerinin de ülke içerisinde kalmasını sağlayan Metodbox isimli uygulama bunlardan biri. Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması gerektiğini belirten Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan bu uygulama ile öğrencilerin hedefledikleri okul için nasıl çalışması gerektiğini ve eksiklerinin program tarafından tespit edilerek öğrencilere yönlendirme yaptığını söyledi.

'OKUL ÖNCESİNDEN LİSEYE KADAR HER YAŞ GRUBUNA UYGUN"

Yapay zeka tabanlı bir sistem için son 5 yıldır çalıştıklarını belirten Dr. Özge Aslan programın okul öncesinden liseye kadar tüm yaş grupları için uygun olduğunu belirterek şunları ifade etti: "Bahçeşehir Koleji olarak son 5 yıldır yapay zeka tabanlı, kişiye özgü bir platform üzerinde çalışıyoruz. Bu platformun ismi Metodbox. Okul öncesinden liseye kadar her yaş grubuna uygun ders içerikleri mevcut. Küçük yaş gruplarında daha çok animasyon, simülasyon gibi ders içerikleri varken büyük yaş gruplarında ortaokul ve liselerde konu anlatım videoları, tekrar testleri, soru bankalarına ve sınava yönelik çalışmalarımız mevcut. Metodbox'ı 2 yıldır tüm kademelerimizde kullanıyoruz."

Platformun tamamen yerli ve milli olmasının bilgi güvenliği açısından da önemli olduğunu belirten Dr. Aslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu programı tamamen Türk mühendislerimiz tasarladı. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 23 Mart'ta tamamen uzaktan eğitime geçtiğimizde ertesi gün tüm okullarımızda bu platformu asenkron olarak ana platformumuz olarak tüm derslerimizde başlattık. Uzaktan eğitimimizi iki platform üzerinden götürüyoruz. Birincisi Metodbox, ikincisi ise Türkiye'de yine ilk kez yerli ve güvenli olarak geliştirilen eğitim odaklı görüntülü görüşme platformu SeeMeet. Öğrencilerimiz Metodbox ile tamamen öğrenme hızlarına ve öğrenme düzeylerine göre farklılaşan içeriklerle çalışırken, SeeMeet'te de öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bire bir sınıf ortamında gibi görüntülü olarak internet üzerinden dersini işliyor.

'YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI'

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime başlanmasının ardından yeni bir dönemin başladığını ifade eden Özge Aslan, "23 Mart itibarıyla uzaktan eğitimin hayatımıza girmesiyle birlikte eğitimde bir değişim ve dönüşüm dönemi başladı. Doğal olarak bu dijitalleşme ile birlikte bu dönüşümün en büyük yansımalarından biri de kuşkusuz eğitim alanında oldu. Bu alanda da öğretmenin bakış açısı, velinin, öğrencinin eğitime bakış açısı ile yöntem ve tekniklerinin de farklılaşması kaçınılmaz bir hale getirdi" dedi.

'ÖĞRENCİNİN EKSİĞİNİ TESPİT EDİP KONULARA YÖNLENDİRİYOR'

Uzaktan eğitim sürecinde en tedirgin olan öğrencilerin sınava hazırlanan 8 ve 12'inci sınıf öğrencileri olduğunu açıklayan Dr. Aslan, "Biz Metodbox ile sınav grubu öğrencilerimiz için hedef belirleme çalışmaları yapıyoruz. Mesela 12'inci sınıf öğrencisinin istediği üniversiteye yönelik bir tercih listesi oluşturuyoruz. Her hafta Metodbox üzerinden tüm Türkiye'deki kampüslerimizde aynı anda online sınavlar gerçekleştiriyoruz. Bu sınavlar doğrultusunda öğrenci programa giriyor ve çok detaylı olarak yüzdelik dilimi, sıralaması, kazanımlarını, eksiklerini detaylı görüyor. Sistem yapay zeka tabanlı olduğu için öğrenciye yönlendirme yapıyor. Mesela öğrenciye diyor ki, 'Senin eksik olduğun konular cümlenin öğeleri. Bu konuyla ilgili önce yanlış yaptığın sorunun çözüm videosunu dinlemen gerekiyor. Ardından eksik olduğu konuya yönelik bir anlatım videosunu izlemesini öneriyor. Sonrasında eksik olduğu konularla ilgili sistem öğrenciye test sunuyor. Öğretmeninden bağımsız olarak sistem öğrenciye bir program sunuyor" dedi.

'YERLİ VE MİLLİ BİR UYGULAMA GELİŞTİRDİK'

Uzaktan eğitimde öğrencilerin en çok eksiklik hissettiği noktanın birbirleriyle etkileşime girmek olduğunu belirten Dr. Özge Aslan canlı derslerin bu nedenle çok kıymetli olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Biz nisan ayı sonunda yurtdışı menşeili birçok farklı platform kullandık ancak bunlarda öğrencilerin verilerinin kaydedilmesi söz konusuydu. Biz de Türk yazılım mühendisleri ve yazılımcılarımız ile birlikte yerli ve güvenli olarak kendi platformumuzu geliştirdik. 31 Ağustos'tan itibaren kademeli olarak öğrencilerimizle SeeMeet platformu üzerinden canlı derslerimizi gerçekleştiriyoruz. En büyük artılarından biri ise bu platformun Metodbox isimli eğitim platformu ile entegre çalışması."

FOTOĞRAFLI

İSTANBUL Türk yazılımcılar öğrencilerin eksiklerini tespit ederek yönlendiren program tasarladı

Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL Türk yazılımcılar öğrencilerin eksiklerini tespit ederek yönlendiren program tasarladı - Son Dakika

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