İSTANBUL-UKRAYNALI EŞİNİN YÜZÜNÜ FALÇATAYLA KESTİ; 11 YIL HAPİS CEZASI İSTİNAFTAN DÖNDÜ - Son Dakika
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İSTANBUL-UKRAYNALI EŞİNİN YÜZÜNÜ FALÇATAYLA KESTİ; 11 YIL HAPİS CEZASI İSTİNAFTAN DÖNDÜ

22.06.2022 13:29
İSTANBUL-UKRAYNALI EŞİNİN YÜZÜNÜ FALÇATAYLA KESTİ; 11 YIL HAPİS CEZASI İSTİNAFTAN DÖNDÜ

UKRAYNA'lı eşinin yüzünü falçatayla kestiği iddiasıyla, hakkında 11 yıl hapis cezası verilen Mesut Öztürkmen'le ilgili karar, 'yetersiz rapor' gerekçesiyle istinafta bozuldu.

UKRAYNA'lı eşinin yüzünü falçatayla kestiği iddiasıyla, hakkında 11 yıl hapis cezası verilen Mesut Öztürkmen'le ilgili karar, 'yetersiz rapor' gerekçesiyle istinafta bozuldu. Sanığın, eylemini tasarlayarak mı yaptığının kesin olarak belirlenmesi istendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Öztürkmen getirildi. Mağdur Anna Butim ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin bozma ilamı okundu. Mahkemenin, mağdur Anna Butim'in yaralanmasının, 'yüzde sabit iz, organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi konusunda' yetersiz rapora dayanılarak karar verdiği belirtildi. Ayrıca sanık Öztürkmen'in eylemini 'tasarlayarak' işleyip işlemediğinin kesin olarak belirlenmesi gerektiği belirtildi.

"TUTUKLU OLDUĞUM İÇİN MAĞDURUM"Sanık Öztürkmen, "Mahkemenizden beraatimi ve tahliyemi talep ederim. Tutukluğumdan dolayı mağdur durumdayım" dedi.Anna Butim, şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istediğini söyledi. Mahkeme heyeti mağdur Anna Butim'in nöroloji bölümünde sinir kaybı olup olmadığı konusunda muayene ve tetkiklerin yapılarak, Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini istedi. Adli Tıp Kurumu'nun incelenmesinden sonra düzenlenen rapor mahkemeye sunulacak.

"KADINLARIN İLLA ÖLMESİ GEREKMİYOR"Duruşma sonrasında Bakırköy Adalet Sarayı önünde açıklamalarda bulunan Anna Butim'in avukatı Tuba Özel, "İlla kadınların ölmesi gerekmiyor. Başlarına bir şey gelmeden de cezaların kalıcı, etkin bir şekilde uygulanması için tüm mücadelemiz" dedi.

İDDİANAMEDEN  Davanın iddianamesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan sanık Mesut Öztürkmen'in, boşanma aşamasındaki eşi Anna Butim'i, sosyal medyadan takip ederek, sürekli gittiğini belirlediği bir AVM'de, falçatayla saldırdığı anlatıldı. İddianamede, mağdura arkadan saldıran sanığın, kulağıyla burnu arasındaki kısmı kestiği belirtildi. İddianamede şüphelinin amacının Anna Butim'i öldürmek olduğunu belirtilerek, çevredekilerin engellemeye çalıştığı sanığın, falçatayı rastgele sallayarak, eylemini tamamlamaya çalıştığı bildirildi. Öztürkmen'in 'Eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.   Görüntü dökümü------------------------Anna Butim'in görüntüsü -Avukat Tuba Özel'in konuşması


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Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Ceza Dairesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-UKRAYNALI EŞİNİN YÜZÜNÜ FALÇATAYLA KESTİ; 11 YIL HAPİS CEZASI İSTİNAFTAN DÖNDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-UKRAYNALI EŞİNİN YÜZÜNÜ FALÇATAYLA KESTİ; 11 YIL HAPİS CEZASI İSTİNAFTAN DÖNDÜ - Son Dakika
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