İstanbul ve Hatay'da 85 ton sülfürik asit ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İstanbul ve Hatay'da 85 ton sülfürik asit ele geçirildi - Son Dakika Ekonomi

İstanbul ve Hatay'da 85 ton sülfürik asit ele geçirildi

6 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul ve Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 85 ton sülfürik asit ele geçirildi.

İstanbul ve Hatay'da 85 ton sülfürik asit ele geçirildi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul ve Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 85 ton sülfürik asit ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Muratbey Gümrüğü'nden Hatay Cilvegözü Gümrüğü'ne sevkli ve lavabo açıcı taşıdığı beyan edilen tırın durumundan şüphelenen gümrük görevlileri, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda taşınan ürünleri incelemeye aldı.

Ürünlerin beyan edildiği gibi lavabo açıcı olmadığı, uyuşturucu yapımında da kullanılabilen bir ara kimyasal olmakla birlikte bunun dışında gübre sanayinde, boyar madde, patlayıcı, ilaçlama, pil yapımı, metalürji, petrol arıtmada da kullanılan sülfürik asit olduğu tespit edildi.

Soruşturma genişletilerek İstanbul Muratbey Gümrüğü'nde 2 tıra yapılan operasyonda toplam 75 ton sülfürik asit ele geçirildi, kaçak eşyanın naklinde kullanılan tırlara da el konuldu.

Bu operasyonlardan birkaç gün sonra yine Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda sülfürik asit ele geçirildi.

Söz konusu operasyonlarda toplamda 4 tırda ele geçirilen 85 ton sülfürik asitin piyasa değerinin yaklaşık 750 bin lira olduğu belirlendi.

İstanbul, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 01:22 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi         
19:53
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı         
19:28
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi         
19:25
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı         
18:53
Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı         
18:52
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı         
18:46
Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede         
18:44
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti         
18:13
Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak         
18:03
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi         
17:05
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü "Şeytana uydum" dedi         
17:02
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı         
17:02
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular         
16:58
Sağlık çalışanları için Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi         
16:54
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor         
16:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı         
16:51
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü         
16:50
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı         
16:44
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık         
16:22
Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti         
16:21
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi         
16:18
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada         
16:09
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir         
16:01
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek         
16:00
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı         
15:59
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk         
15:49
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti         
15:47
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı         
15:46
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı         
15:31
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak         
15:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 19:58:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul ve Hatay'da 85 ton sülfürik asit ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]