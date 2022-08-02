Yeşilçam'ın emektarı tarihi köşk restore ediliyor

İstanbul, Yeşilköy'de yer alan ve birçok Yeşilcam filmine mekan olan tarihi Darcan Köşkü'nde restorasyon çalışmaları başladı. Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Şabanoğlu Şaban, Neşeli Günler gibi birçok filme ev sahipliği yapan köşkün restorasyonunda tarihi ve kültürel özgünlüğün korunması amaçlanıyor.

Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık 33 bin taşınmaz kültür varlığına sahip olan İstanbul'da, sivil mimari örnekleri öne çıkıyor. Bunlar arasında yer alan Yeşilköy'deki tarihi Arnavut Hayreddin Bey Köşkü, yakın zamanda onaylanan restorasyon projesiyle gündeme geldi. Yeni ismi ile Darcan Köşkü, pek çok Yeşilçam filmine ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor.

Binlerce yıldır dünyanın birçok toplumuna ev sahipliği yapan İstanbul'un 2021 - 2022 kültür haritası açıklandı. Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, 114 sit alanına sahip İstanbul'un 2021 sonu itibarıyla 32 bin 854 taşınmaz kültür varlığı bulunuyor ve bu tarihi eserlerin yüzde 78'ini sivil mimari örnekleri oluşturuyor. Zaman içerisinde yıpranmaya yüz tutan sivil mimari örneklerinin kültürel değerinin korunması amacıyla gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul, Yeşilköy'de yer alan ve birçok Yeşilçam filmine mekan olan tarihi Darcan Köşkü'nde restorasyon çalışmaları başladı.

RESTORASYONU MEKANIN TARİHİ ÖZGÜNLÜĞÜNE SADIK KALARAK GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Arnavut Hayreddin Paşa Köşkü yeni ismi ile Darcan Köşkü'nün restorasyon çalışmalarını üstlenen Sinem Necipoğlu Mimarlık Kurucusu Sinem Necipoğlu, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

"Tarihi Darcan Köşkü, İstanbul'un birinci derece koruma grubundaki yapıları arasında yer alıyor. Yeşilcam'ın Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Şabanoğlu Şaban, Neşeli Günler gibi birçok filmine ev sahipliği yapan köşkün restorasyon çalışmalarındaki mimari ve iç mimari uygulamalar ile birlikte projenin tüm teknik detaylarını üstleniyoruz. Ülkemizin kültür varlıklarının yenilenmesinde görev almaktan gurur duyuyor ve çalışmalarımızı mekanın tarihi özgünlüğüne sadık kalarak gerçekleştiriyoruz."

RESTORASYONUN KİLİT NOKTASI: TARİHİ VE KÜLTÜREL ÖZGÜNLÜĞÜN KORUNMASI

Tarihi yapıların restorasyon çalışmalarında, yapının kültürel değerini oluşturan öğelerin korunmasının kritik bir unsur olduğunun altını çizen Sinem Necipoğlu, "İstanbul başta olmak üzere, ülkemiz kültürel tarih açısından çok zengin bir coğrafyaya sahip. Bu tarihi eserlerin her birinin korunarak gelecek nesillere aktarılması için ise yapıların belirli aralıklarla özüne uygun biçimde restore edilmesi gerekiyor. Çünkü özellikle taşınmaz kültür varlıkları olarak ifade ettiğimiz yapılar, inşa edildikleri dönemde kullanılan malzemeden yapım tekniğine kadar birçok unsurdan dolayı dış koşullardan etkilenerek hasar görmeye fazlasıyla açık. Sinem Necipoğlu Mimarlık olarak, Yeşilçam'ın birçok filmine ev sahipliği yapan Darcan Köşkü'nün restorasyonunda da çalışmalarımızı köşkün özgünlüğüne sadık kalarak sürdürüyoruz" dedi.

İSTANBUL 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU TARAFINDAN ONAYLANDI

Birinci derece koruma grubuna dahil tarihi ahşap köşkün rölöve ve restitüsyonunun, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını aktaran Sinem Necipoğlu, "Yalnızca Darcan Köşkü gibi tarihi yapılarda değil, özel konut projelerinde de profesyonel ekibimizle görev alıyoruz. Yürüttüğümüz her projede güven, fonksiyonellik ve estetik kriterleri bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Projelere çözüm odaklı yaklaşıyor ve gelecek dönemde gerek ticari gerekse kültürel kapsamda daha fazla çalışmada yer almayı hedefliyoruz" dedi.