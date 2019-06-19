İSTANBUL- YÜRÜYÜŞ DERGİSİ OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI
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İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü Yürüyüş Dergisi'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan aralarında 'gri liste'de yer alan bir teröristin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:44 Kaynak: DHA
'da geçtiğimiz cuma günü Yürüyüş Dergisi'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan aralarında 'gri liste'de yer alan bir teröristin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
İstanbul TEM ekipleri 14 Haziran Cuma günü Sultangazi
'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik helikopter destekli operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında baskın yapılan Yürüyüş Dergisi'nde İçişleri Bakanlığı
'nın Terör Arananlar sayfasındaki gri listede yer alan Ali Aracı, Merve Kurt
, Ümit Çimen
binada bulunan gizli sığınakta Yılmaz Viraner ise binada yakalanarak gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesi
'ndeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldığı mahkeme tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
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