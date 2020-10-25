İstanbullular hafta sonu spora doydu - Son Dakika

İstanbullular hafta sonu spora doydu

25.10.2020 16:02
İstanbullular hafta sonu spora doydu, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, 24 Ekim Cumartesi günü Tarihi Yarımada Bisiklet Turu ve 25 Ekim Pazar (bugün) günü gerçekleştirilen 'İstanbul'u Koşuyorum' Caddebostan Etabı Gazi Koşusu ile tüm İstanbulluları hafta sonunda spora doyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, 24 Ekim Cumartesi günü Tarihi Yarımada Bisiklet Turu ve 25 Ekim Pazar (bugün) günü gerçekleştirilen 'İstanbul'u Koşuyorum' Caddebostan Etabı Gazi Koşusu ile tüm İstanbulluları hafta sonunda spora doyurdu. Yüzlerce sporcunun katıldığı etkinliklerde keyifli anlar yaşandı.

24 Ekim Cumartesi günü düzenlenen ve 360 sporcunun katılım sağladığı etkinlikte sporcular İstanbul'un en güzel lokasyonları arasında sayılan Tarihi Yarımada'da pedal atma şansı yakaladı. Turun startını İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mansur Güneş, İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ve Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Akın verdi.

Etkinlikte Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu sporcular ile birlikte bisiklet sürdü. Gerçekleştirilen etkinlik sonrası sporcular ve protokol üyelerinin katılımı ile Yenikapı Etkinlik Alanı içerisinde bulunan 'İstanbul Bisiklet Evi' açılışı da gerçekleştirildi.

Caddebostan'da 400 İstanbullunun adımları

Yeni normal dönemde yüksek hijyen standartlarıyla koşulan İstanbul'u Koşuyorum Caddebostan Etabı Gazi Koşusu'nun startını; Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Cem Müslüm Cebeci ve Kadıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tarkan Mercül verdi.

200 kişinin görev aldığı, kontenjan sınırı hızla dolup kapanan ve 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen çipli koşuda, Kadınlar Genel Klasman Kategorisi'nde 37: 07 dakikalık derecesi ile Emine Hatun Mechaal bitiş çizgisine ilk ulaşan koşucu oldu. 39: 38 dakikalık derecesi ile Damla Çelik ikincilik kürsüsüne çıkarken, 40: 56 dakikalık derecesi ile Şilan Ayyıldız yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Erkekler Genel Klasman Kategorisi'nde ise birincilik kürsüsüne 30: 49 dakikalık derecesi ile Murat Emektar çıkarken, 31: 34'lük derecesi ile Abdullah Tuğluk ikinci, 33: 08'lik derecesi ile Güneş Nalbantoğlu üçüncü olarak yarışı tamamladı. Etkinlikte ayrıca Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur da sporcularla birlikte koştu.

Nefes egzersizleri ve ısınma hareketleriyle başlayan etkinlik, renkli bir Pazar gününe sahne olurken ödül töreninin ardından son buldu. Elektronik zamanlama çipleri ile yarış derecelerinin ölçüldüğü 'İstanbul'u Koşuyorum' Caddebostan Etabı'nda genel klasmanda kadınlar ve erkeklerde 1.'ye 1.000 TL, 2.'ye 750 TL ve 3.'ye 500 TL para ödülü verildi. - İSTANBUL

İstanbullular hafta sonu spora doydu
İstanbullular hafta sonu spora doydu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Bisiklet, 24 Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İstanbullular hafta sonu spora doydu - Son Dakika Spor

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