İstanbullulara uyarı! Maltepe karayolunda trafik 1 ay boyunca tek şeritten akacak - Son Dakika

İstanbullulara uyarı! Maltepe karayolunda trafik 1 ay boyunca tek şeritten akacak
07.12.2021 09:50
Maltepe D-100 karayolunda "Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında başlatılan alt geçit çalışmaları yoldaki şerit sayısın düşürüldü. Tek şeritten ilerlemeye çalışan araçlar, yoğun trafiğe neden oldu. Bu yoldan gidecek vatandaşların, trafiği hesaba katmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
"Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında başlatılan alt geçit çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda şerit sayısı düşürüldü. Çalışmalar nedeniyle daraltılan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafikte oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
1 AY SÜRECEK
İBB ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan alt geçit çalışmaları nedeniyle Maltepe - Bostancı mevkii D-100 karayolu Kadıköy istikametine kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan 3 şerit olarak gerçekleştirilmeye başlandı. İlk etabının 1 ay süreceği öğrenilen proje çalışmaları sonrası sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yer yer durma noktasına geldi.
TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan araç sürücülerinin ilerlemekte zorluk yaşadıkları uzun trafik kuyruğu havadan görüntülendi.
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