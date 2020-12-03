İSTİKLAL CADDESİ'NDE YENİ KURALLAR HAYATA GEÇTİ - Son Dakika

İSTİKLAL CADDESİ'NDE YENİ KURALLAR HAYATA GEÇTİ

03.12.2020 12:17
İSTİKLAL CADDESİ'NDE YENİ KURALLAR HAYATA GEÇTİ, System.String[]

Haber-Kamera: Gökçe KARAKÖSE-Hasan YILDIRIM Özgür EREN Zeki GÜNAL Osman BAKIR İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri nedeniyle İstiklal Caddesi'nde alınan yeni kuralları Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açıkladı.

Haber-Kamera: Gökçe KARAKÖSE-Hasan YILDIRIM Özgür EREN Zeki GÜNAL Osman BAKIR  İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle İstiklal Caddesi'nde alınan yeni kuralları Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açıkladı. İstiklal Caddesi'nde yoğunluğun önlenmesi için tüm tedbirler alındı. İstiklal Caddesi'ne girişler 7 bin kişiyle sınırlandırıldı. Cadde, gidiş ve dönüş yönü olmak üzere ikiye ayrıldı.

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda İstiklal Caddesi'nde alınan yeni kararlar uygulanmaya başladı. İstiklal Caddesi girişinde yeni kararları Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açıkladı.Her gün yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlayan Beyoğlu'nda virüs salgınına karşı alınacak yeni tedbirleri görüşmek üzere toplanan Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, İstiklal Caddesi başta olmak üzere ilçe genelinde yoğunluğun fazla olduğu alanlarda uygulanmak üzere yeni tedbirler aldı. Virüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açıkladı.

Haydar Ali Yıldız, yaptığı açıklamada, "Yoğunluğu önlemek için 3 metrekareye 1 kişi düşecek. Caddemizin gidiş istikameti sağ, sol olarak ayrıldı. İnsanların karşılaşmasını önleyecek sistem geliştirdik. Giriş noktalarında maske stantları var. 8 aydır maske standımız cadde girişinde bulunuyor. Gidiş yön istikametleri de yerlere yapıştırıldı. Vatandaş bu istikamet üzerinden gidecek. Uyulmadığı takdirde zabıta ve kolluk kuvvetleri buna müdahale edecek" ifadelerini kullandı.Yıldız, turistlerin HES kodu olmadığı için cadde girişlerinde HES kodu sormanın kendi vatandaşına haksızlık olacağını belirtti.

SİMİTÇİLER VE KESTANECİLER SATIŞA DEVAM EDECEKAçıklamasında izni bulunan simitçi ve kestanecilerin satışlarına devam edeceğini vurgulayan Yıldız, " Seyyar izinli satış yapan simitçiler ve kestaneciler devam edecek. Etrafında aykırı toplanmalara izin verilmeyecek. Caddeye ara sokaklar diye tabir edilen 63 giriş noktası var. Bunların da kontrolünü emniyet güçleri ve zabıtalar sağlayacak. Yoğunlaşma olmaması için zabıta ekiplerimizi aralıksız anons yapıyorlar. Dronlarla da bu yoğunluğu tespit ediyoruz. Herkesin giriş istikametini belli olduğu minimalize edildiği yoğunlaşmanın olmaması için tüm tedbirleri almış durumdayız" diye konuştu.

GENÇLERİMİZDEN DAYANIŞMA İSTİYORUZYıldız, herkesi bu kurallara uymaya davet ettiğini vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: "Zaten belli yaş kısıtlamaları geldi. İstiklal Caddesini gezmeye gelecek gençlerden de dayanışma ve anlaşma istiyoruz.  Burada belirlenen kurallara uymak suretiyle bu süreci atlatacağımıza inanıyorum."

EKİPLER DRONE İLE KONTROL EDİYORBeyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ise, ekiplerin sayıları drone ile takip ettiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlardan ve esnafımızdan bu kararları anlayışla karşılamalarını bekliyoruz. Bulaş riskinin arttığı düşüncesiyle sağdan yürünmesi şeklinde karar aldık. Etiketlemelerimizi yapıyoruz. Bu zorlu süreçte hep beraber kararlara riayet edilmesini bekliyoruz. İstiklal Caddesi'nin güzel günlerine kavuşmasını bekliyoruz. Dronla havadan hem emniyet hem de zabıta ekipleri takip yapacak. Alınan görüntülere göre yoğunluk olduğu anlaşılınca meydan girişleri engellenecek.  NUMARATÖR HAZIRLIKLARI YAPILDI

Demirelli, "Numaratör hazırlıkları yapıldı. Tünelden veya meydandan giriş yaptığınızda QR kod ekrana okutulacak ve sisteme dahil olacak. Sistem içerde tolere edilecek rakam yoksa giriş çıkışa izin vermeyecek" dedi.

Haydar Ali Yıldız, Mustafa Demirelli, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTİKLAL CADDESİ'NDE YENİ KURALLAR HAYATA GEÇTİ - Son Dakika


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