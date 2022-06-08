İstiklal Yolu'nda İnebolu'dan Ankara'ya yürüyen ekip Çankırı'ya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

İstiklal Yolu'nda İnebolu'dan Ankara'ya yürüyen ekip Çankırı'ya ulaştı

08.06.2022 12:27

Kurtuluş Savaşı'nda Kastamonu'nun İnebolu Limanı'ndan Ankara'ya cephane sevkiyatında kullanılan yaklaşık 350 kilometrelik İstiklal Yolu'nda yürüyen 3 kişilik ekip, Çankırı'ya geldi.

Kurtuluş Savaşı'nda Kastamonu'nun İnebolu Limanı'ndan Ankara'ya cephane sevkiyatında kullanılan yaklaşık 350 kilometrelik İstiklal Yolu'nda yürüyen 3 kişilik ekip, Çankırı'ya geldi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden 1 Haziran'da yürüyüşe başlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi Ali Arda Durmaz, Ankara Kalaba İmam Hatip Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni İbrahim Karakaya ve yurt dışında aşçılık yapan Halil Can Durmaz, 200 kilometre yürüyerek Çankırı'ya ulaştı.

Yürüyüş ekibi, 12 Haziran'da Ankara'ya ulaşmayı hedefliyor.

Durmaz, gazetecilere, İstiklal Yolu'nu tüm etaplarıyla Türkiye'de ilk defa yürümeye karar verdiklerini söyledi.

Farkındalık oluşturulması, Türkiye genelinde tanıtımına katkı sağlaması için yürüyüşe başladıklarını dile getiren Durmaz, "Otomobil yolundan gelmedik çoğunlukla, arka, dağ yollarından geldik. Çünkü 100 yıl önceki yol oralardan geçiyordu. Bazı yerlerde yolun yerine farklı şeyler yapılmış, ilçelerin yeri değişmiş depremlerden veya yangınlardan kaynaklı. Dolayısıyla biz orijinal yolu bulabilmek için GPS ile işaretleme yapıyoruz, önümüzdeki yıllarda İstiklal Yolu'nu yürüyecek arkadaşlar daha rahat etsinler diye." ifadelerini kullandı.

İstiklal Yolu'nun tarihi açıdan önem taşıdığına dikkati çeken Durmaz, şunları kaydetti:

"İnebolu'dan gelen cephane eğer olmasaydı, belki de Milli Mücadele kazanılamayacaktı. Tarihimiz için çok önemli bir rota. Unutulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çok zorlu bir coğrafya. 1850 metreye kadar çıktık. Küre Dağları'nı, İndağı'nı aşmak zor. O dönemde kağnılarla bu gerçekleşmiş. Biz daha konforlu şekilde yürüyoruz ama biz bile zorlandığımıza göre o dönemde hakikaten çoğunluğu kadınlar ve yaşlılar olmak üzere 3-4 yıl boyunca bu şekilde devam etmiş. O zorluklarla kağnıların Ankara'ya nasıl vardığını daha iyi anladık. Bu yol yürünürse memleketin ne kadar zorluklarla kazanıldığını anlamış oluruz diye düşünüyorum."

Ekip, daha sonra Ankara'ya ulaşmak üzere yürüyüşlerine devam etti.

İstiklal Yolu'nda İnebolu'dan Ankara'ya yürüyen ekip Çankırı'ya ulaştı
İstiklal Yolu'nda İnebolu'dan Ankara'ya yürüyen ekip Çankırı'ya ulaştı
İstiklal Yolu'nda İnebolu'dan Ankara'ya yürüyen ekip Çankırı'ya ulaştı
İstiklal Yolu'nda İnebolu'dan Ankara'ya yürüyen ekip Çankırı'ya ulaştı
İstiklal Yolu'nda İnebolu'dan Ankara'ya yürüyen ekip Çankırı'ya ulaştı
İstiklal Yolu'nda İnebolu'dan Ankara'ya yürüyen ekip Çankırı'ya ulaştı
İstiklal Yolu'nda İnebolu'dan Ankara'ya yürüyen ekip Çankırı'ya ulaştı
İstiklal Yolu'nda İnebolu'dan Ankara'ya yürüyen ekip Çankırı'ya ulaştı
İstiklal Yolu'nda İnebolu'dan Ankara'ya yürüyen ekip Çankırı'ya ulaştı

YORUMLAR
500
Kano ile İstanbul'dan İnebolu Limanı'na giden ekip Kastamonu'ya ulaştı Kano ile İstanbul'dan İnebolu Limanı'na giden ekip Kastamonu'ya ulaştı Şair ve okurları taşıyan 'Şiir Hatları Treni' Ankara'ya ulaştı Şair ve okurları taşıyan 'Şiir Hatları Treni' Ankara'ya ulaştı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal Yolu'nda İnebolu'dan Ankara'ya yürüyen ekip Çankırı'ya ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:52 Ozan Tufan, Fenerbahçe macerasının sonuna geldi! Yeni takımı çok şaşırtacak
15:47 Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tanker devrildi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
15:43 Bahçeşehir'de 5 erkek, site bahçesinde alkol içmelerine karşı oldukları kadınlara saldırdı! Kadınları korumak isteyen yaşlı adam ağır yaralandı
15:40 SADAT, "Kişilik hakkına saldırı" gerekçesiyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı
15:37 Doğum yaptığını iddia edip hastaneden video paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı
15:24 Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu İstanbul'a getiriyor! Son görüşme olumlu geçti
15:07 5 ay komada kalan genç kadın uyandığında hayatının şokunu yaşadı!
15:07 Yaz geldi, birçok ölüme sebep olan kenelerle ilgili korkular gün yüzüne çıktı! Uzman, doğru bilinen yanlışları açıkladı
14:58 Doğumuna kısa bir süre kala babası vefat eden Seray Sever, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
14:52 İnce ayrıntıları düşünüyor! Jorge Jesus'un Fenerbahçe yönetiminden ilk isteği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 16:10:22. #1.13#
SON DAKİKA: İstiklal Yolu'nda İnebolu'dan Ankara'ya yürüyen ekip Çankırı'ya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement