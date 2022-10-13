İtalya'da Senatoya başkan seçilirken, Temsilciler Meclisine ise başkan seçilemedi

İtalya'da 25 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosunun başkanlığına, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin (FdI) kurucularından Ignazio Benito Maria La Russa seçildi.

Çift kanatlı parlamenter sistemle idare edilen İtalya'da eylül sonunda yapılan ve sağ ittifakın kazandığı genel seçimlerin ardından parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisinde, 19. Yasama Dönemi bugün yapılan ilk oturumlarla resmen başladı.

Her iki kanatta da başkanlık seçimleri için oylama yapıldı.

Parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosunda yapılan ilk oturumu, Holokost'tan kurtulan bir isim olan ömür boyu Senatör Liliana Segre, "En Yaşlı Üye" sıfatıyla yönetti.

92 yaşındaki Segre, açılış konuşmasında, İtalya'da 100 yıl önce ekimde faşist diktatör Benito Mussolini'nin " Roma'ya yürüyüşü" ile iktidarı ele geçirdiğini anımsatarak, "Böyle bir hadisenin 100. yılında bu demokrasi mabedinin geçici başkanlığını üstlenmek bana düşüyor. Bunun sembolik bir değeri var. 1938'de ırkçı yasalarla okulunu bırakmak zorunda kalan o küçük kızın bugün Senatonun en prestijli koltuğunda oturması tuhaf bir kader." diye konuştu

"Önemli olan bu reformları gerçekleştirecek siyasi iradenin olmasıdır"

200 sandalyeli Senatoda yapılan ilk tur oylamada, 187 senatör oy kullanırken, sağ ittifakın aday gösterdiği aşırı sağcı FdI kurucularından Ignazio La Russa 116 oy alarak başkan seçildi.

La Russa, başkan olduktan sonra Genel Kurula yaptığı ilk hitabında, bu yasama döneminde de parlamentoda yine reformlar üzerine tartışacaklarını ifade ederek, "Senato, bunu farklı şekillerde yapabilir önemli olan bu reformları gerçekleştirecek siyasi iradenin olmasıdır." dedi.

Başkan La Russa, İtalya için 25 Nisan (Nazi İşgalinden Kurtuluş Bayramı), 1 Mayıs (İşçi Bayramı), 2 Haziran (Cumhuriyet Bayramı) gibi önemli tarihlere İtalya Krallığı'nın kuruluş tarihini de eklemek istediğini, er ya da geç bu tarihin de ulusal bayram olması gerektiğini söyledi.

La Russa, herkesin başkanı olmak için çalışacağını sözlerine ekledi.

İtalyan basını da Holokost'tan kurtulan Segre'nin, Benito Mussolini'ye duyduğu sempatiyle bilinen La Russa'nın başkan seçildiğini açıklamasının ilginç bir an olduğuna dikkati çekti.

Berlusconi, ihraç edildiği Senatoya 9 yıl sonra geri döndü

Senatoda bugün yapılan yeni yasama döneminin ilk oturumu, tarihi bir başka ana daha sahne oldu.

2013'te vergi kaçırdığına hükmedilen bir davada aldığı mahkumiyet nedeniyle Senatodan ihraç edilen ve o dönem 6 yıl siyaset yasağı alan Forza Italia lideri Silvio Berlusconi, 9 yıl sonra seçimleri kazanarak yeniden Senatoya döndü.

Temsilciler Meclisinde başkanlık seçimine yarın devam edilecek

Senatoda başkanlık seçimleri ilk turda sonuçlanmasına karşın 400 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde bugün yapılan ilk üç tur oylamada, herhangi bir isim seçilmek için gerekli 3'te 2 çoğunluğa erişemedi.

Temsilciler Meclisindeki başkanlık seçimine yarın sabah yapılacak 4. tur oylama ile devam edilecek. Bu turdan itibaren başkan seçilebilmek için salt çoğunluk yeterli olacak.

Sağ ittifak kendi içinde bakanlıklar konusunda anlaşamıyor

25 Eylül'deki genel seçimlerden zaferle çıkan sağ ittifakın Temsilciler Meclisinde 237 sandalyesi olduğu belirtilirken, ittifak içindeki partilerin hükümetteki bakanlıklar üzerine çetin pazarlık içinde olduğu ve bunun parlamentodaki başkanlık seçimlerine de etki ettiği yorumları yapıldı.

Basında çıkan haberlerde, Senatodaki başkanlık seçiminde de başkan seçilen La Russa'ya Berlusconi'nin partisi Forza Italia'nın tam destek vermediğine dikkat çekildi.

FI'nin bu hareketinin arkasında Berlusconi ve başbakan olması muhtemel FdI lideri Giorgia Meloni arasında yeni kurulacak hükümette bakanlıkların paylaşımı konusundaki anlaşmazlık olduğu ifade ediliyor.

Yeni hükümet için ilk adımın gelecek hafta atılması bekleniyor

Parlamento başkanlarının belirlenmesi sürecinin tamamlanmasının ardından ülkede gözler, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya çevrilecek.

Mattarella'nın hükümet kurulması için gelecek hafta parlamentoda temsil edilen siyasi parti temsilcileriyle bir araya geleceği siyasi istişareleri başlatması bekleniyor.

Parlamentonun her iki kanadında da çoğunluğa sahip olan sağ ittifakın, aşırı sağcı Giorgia Meloni liderliğinde sağ koalisyon hükümeti kurulması en yüksek ihtimalli senaryolar arasında gösteriliyor.