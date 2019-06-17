İtalya'dan madalya ile döndüler

Bozüyük İlçe Halk Eğitim Merkezi dart kursiyerleri İtalya'dan madalya ile döndüler.

Bozüyük İlçe Halk Eğitim Merkezi dart kursiyerleri İtalya'dan madalya ile döndüler.



8-14 Haziran 2019 Tarihlerinde İtalya/ Caorle şehrinde yapılan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonasında Bilecik ve ülkemizi milli forma ile temsil eden Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Dart Kursiyeri sporcuları final maçı oynadılar.



Şampiyonayla ilgili açıklama yapan Dart Milli Takım Antrenörü Özlem Torunlar; "2019 Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda ülkemizi, Bilecik ilimiz sporcuları ile başarı ile temsil ettik. İlk defa milli takım forması ile yarışan sporcularımızdan ikisi kategorilerinde final oynayarak bizleri gururlandırdılar. Genç Takımlarda Özcan Karagöz Avrupa 2.si, Yıldızlar Open müsabakalarında yarışan Mustafa Kılıçkaya da yine Avrupa 2.'si olarak gümüş madalya ile yurda döndüler. Tüm sporcularımızı tekrar bu vesile ile tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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