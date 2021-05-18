İtalya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı

EURO 2020 öncesi ilk hazırlık maçını 28 Mayıs Cuma günü Cagliari'deki Sardegna Arena'da San Marino'ya karşı oynayacak olan İtalya'nın kadrosu belli oldu.

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, 1 Haziran'daki turnuvanın final kadrosunun açıklanmasından önceki son hazırlıklar için kadroya 33 oyuncuyu davet etti. Sassuolo'da forma giyen 2000 doğumlu Giacomo Raspadori, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. İtalya San Marino'nun ardından 4 Haziran Cuma günü Bologna'da Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

İtalya Milli Takımı kadrosunda şu isimler yer aldı: KALECİ: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)SAVUNMA: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)ORTA SAHA: Nicolo Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint- Germain)

HÜCUM: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Freiburg), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint-Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)