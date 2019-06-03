Son Dakika Haberleri: İtfaiyeden 112'ye yangın eğitimi
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İtfaiyeden 112'ye yangın eğitimi

29 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışan 20 personele temel yangın eğitimi verdi.

İtfaiyeden 112'ye yangın eğitimi, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışan 20 personele temel yangın eğitimi verdi. Eğitimin ardından uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

Yangın eğitimleriyle kamu kurum ve kuruluşlarına katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, verdiği eğitimlere aralıksız devam ediyor. Verilen eğitimler kapsamında 112 acil çağrı merkezinde çalışan 20 personele Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitmenlerinden Mehmet Ateş tarafından temel yangın eğitimi verildi. Eğitimin bitiminde 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışan personel tarafından uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:27 Kaynak: İHA
İtfaiye, 3. Sayfa
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