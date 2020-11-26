İTÜ MTAL, Çin'deki çalıştayda "Best Presentation" ödülüne layık görüldü - Son Dakika

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine (İTÜ MTAL), Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenen "4. Kuşak ve Yol: Gençlik Kampı ve Öğretmen Çalıştayı"nda, Best Presentation ödülü verildi.

İTÜ MTAL'dan yapılan açıklamaya göre lise, Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenen "4. Kuşak ve Yol: Gençlik Kampı ve Öğretmen Çalıştayı"na katıldı.

EİT Bilim Vakfı ile Çin Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile Çin Bilim ve Teknoloji Birliği (CAST) iş birliğinde, CAST Çocuk ve Gençlik Bilim Merkezi tarafından düzenlenen çalıştay, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirildi.

İTÜ MTAL'in sağlık temasında hazırladığı Kovid-19'a Karşı Korunma El Kitabı, "Best Presentation (En İyi Sunum)" ödülüne layık görüldü.