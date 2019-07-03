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İYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusu

1 saat önce

İYİ Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sırasında ekrana çıkarılmasıyla ilgili TRT hakkında suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sırasında ekrana çıkarılmasıyla ilgili TRT hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bazı İYİ Parti milletvekilleriyle Ankara Adalet Sarayı'na gelen Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yaptığı açıklamada, TRT'nin 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimleri öncesi terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi olan ve 74 askerin şehit edilmesi emrini veren hain terörist Osman Öcalan'ı ekrana çıkarmasının Türk milletinin vakarını örselediğini söyledi.
Bu yayının TRT'nin yayın hayatına kara bir leke olarak geçtiğini belirten Türkkan, "Röportajda hain Osman Öcalan TRT aracılığıyla terör örgütünün cebir, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek övmüştür. Terörle Mücadele Kanunu'na göre açıkça suç işlemiştir. Bu programı hazırlayanlar, bu programın yayımlanmasına izin verenler Türk milletine karşı işlenmiş bu suçun sorumlularıdır ve Türk milletine karşı yargı önünde hesap vermek zorundadırlar." değerlendirmesinde bulundu.
Türkkan ve bazı milletvekilleri, daha sonra TRT hakkında "suçu ve suçluyu övme, kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma, terör örgütünün propagandasını yapma" iddialarının yer aldığı suç duyurusunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.
İYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusu
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:50 Kaynak: AA
Abdullah Öcalan, İYİ Parti, Güncel
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