İyi Parti Heyeti, Yedinci Kez Taşınmaya Hazırlanan Yusufelileri Dinledi.

UĞUR İSTANBULLU

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel başkanlığındaki İYİ Parti heyeti, tarihinde yedinci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli'ni ve yeni yerleşim birimini ziyaret etti. Eski Yusufeli Belediye Başkanı Yusuf Sağlam, "Bir toplu iğne ucu kadar havalandırma imkanı olmayan binaları layık gördüler. Biz bunu reddediyoruz. Şehir, şehir olamadan biz buradan yukarıya çıkmayacağız" dedi. İYİ Partili Ünzile Yüksel ise "Taşınacak şehri yaşanacak hale getirin. Bu sıkıntıyı insanlar yaratmadı. Yaşanabilir hale getirin" diye konuştu.

Artvin'in Yusufeli ilçesi, tarihinde yedinci kez taşınmaya hazırlanıyor. Taşınma işlemlerinin, eksikler tamamlanmadan başlatılmasını protesto eden esnaf, hafta içinde kepenklerini indirmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve İYİ Parti Artvin İl Başkanı Kemalettin Akgök; dün, ilçenin taşınacağı yeni yerleşim birimini inceledi.

"BURADA HAYATIN DEVAM ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Bedri Yaşar, yeni yerleşim biriminde; İYİ Partili Örs ile birlikte şu açıklamaları yaptı:

"Bir kültür var, şehrin bir ruhu var. Dünyanın parasını harcıyoruz, buralara. Biz ranta karşıyız. Eksik işlere karşıyız. Standardında yapılmayan işlere karşıyız. Bu şartlar altında burada hayatın devam etmesi mümkün değil. Neden? Yolu, sosyal donatısı…"

İYİ Parti heyeti daha sonra Yusufeli halkı ile bir araya geldi. İYİ Parti Yusufeli İlçe Başkanı Recep Akyürek, "Sorunlarımızı anlatın, çözüm önerilerinizi anlatın. Bugün siz konuşun. Ben de bir Yusufeliliyim, partimin temsilcisiyim ama bundan önce Yusufeliliyim biz hep aynı gemideyiz" dedi.

"FIRIN YOK, OTEL YOK, PETROL OFİSİ YOK"

Yusufelili Oğuzhan Boyacı, "Yeni yerleşim yerimizde ekmek fırını yok. Yeni yerleşim yerimizde otel yok otel. Yeni ilçede petrol ofisi yok" dedi.

CHP Yusufeli İlçe Başkanı Barış Demirci; "Geleceğimizden tedirginiz, psikolojimiz bozuldu, geceleri uyku uyuyamıyoruz. Bunun sözünü sizlerden de almak istiyoruz. Altılı masadaki herkesten almak istiyoruz. Aslında, biz bunları MHP'den de AK Parti'den de almak isteriz. Ama yüzleri tutmadığı için gelmiyorlar. Gelseler de hiçbir olumlu netice alamıyoruz" diye konuştu.

"BİZ BUNLARI HAK ETMEDİK"

Eski Yusufeli Belediye Başkanı Yusuf Sağlam ise şunları söyledi:

"Yapılan binaları gördünüz. O binaların bir kısmı, özellikle üçüncü bölgedeki binalarımızın; zemin, artı birinci kat, artı ikinci kat; tamamen doğaya gömülü. Bir toplu iğne ucu kadar havalandırma imkanı olmayan binaları; bu Yusufeli halkına, bu TOKİ ve Şehircilik Bakanlığı layık gördüler. Biz bunu reddediyoruz. Biz bunun iyileştirilmesini istiyoruz. Bu bizim doğal hakkımızdır.

"REDDEDİYORUZ"

Ulaşımla ile ilgili sıkıntılarımız var. Viyadükleri gördünüz. Yusufeli'nin kalbine çakılmış, dokuz tane hançer. Bu viyadükler; altı yedi ay oldu, bir santim çalışma yapmadılar. Ama diyorlar ki, 'Biz sizi taşıyacağız.' Taşırken ne yapacaksınız? '20 yıldır çektiğiniz eziyetler yetmedi. Sizi 10 kilometre yukarıya, 10 kilometre de geliş, 20 tekrar geriye dönersin; 40 kilometre daha yol alarak Artvin'e gideceksiniz, Erzurum'a gideceksiniz ya da Artvin yönündeki köylerimize gidebileceksiniz.' Biz bunları hak etmedik.

Eğer idare birtakım işleri yanlış yapıyorsa, zamanında yapmıyorsa, planlamada hatalar yapıyorlarsa; bunun bedelini bu masum insanlara kimsenin ödetmeye hakkı yoktur. İYİ Parti de olsa yarın iktidarda, bunu böyle yaparsa yine aynı şiddetle ben karşı çıkarım. Nitekim 2000 yılında, ben burada partim iktidardayken, birtakım işler yanlış giderken 5000 kişiyi topladım ve yürüyüş yaptım, miting yaptım, 'bu işler yanlış gidiyor bak, bizi anlamaya çalışın' dedim.

"YUKARI ÇIKMAYACAĞIZ"

Bu ulaşım ağları tamamlanmadan, zeminlerle ilgili birinci katlardaki eksikler tamamlanmadan, hak sahiplikleri ile ilgili işlemler tamamlanmadan, sosyal donatılar tamamlanmadan; şehir, şehir olamadan biz buradan yukarıya çıkmayacağız. Ben şahsen çıkmayacağım. Sözümün, nazımın geçtiği insanları da mümkün mertebe ikna edeceğiz. Sizden istirhamım, bunu Meclis'te gündeme getirip, çözüm yolları bulmanız."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel ise şöyle konuştu:

"O sandık gelince duymayan kulaklar açılacak inşallah. Şehirlerin bir ruhu olur. Tarihiniz burada geçti. Atamız, dedemiz buralarda yaşadı. Irmağın kenarlarında ne şarkılar söylendi, ne ağıtlar yakıldı. Kızlarımızı gelin ettiğimiz bu güzel şehir, bu kasaba, bu ilçe; taşınacak. Evet baraj yapılıyor, projelere asla karşı değiliz. Mademki çilesini bu şehir çekiyor, biraz da bu şehir çilenin nimetlerini de görsün.

Taşınmıyoruz, demiyoruz. Ama taşınacak şehri yaşanacak hale getirin. İnsanların, istimlak ettiğiniz aldığınız topraklarının, mal sahibi olurken üste para verdirmeyin beyler; üste para istemeyin. Bu sıkıntıyı insanlar yaratmadı. Yaşanabilir hale getirin. Okullar açılacak, az önce vatandaş dedi ki yolda, bizim çocuklarımızı oradaki okula götürecekler, hazır olmadan. Alt yapısı yok, suyu yok. Hiç kimse yaşamıyor. Herkes empati yapacak. Yönetenler de empati yapacak ve düşünecekler. Kendi çocuğu olsa, kendi ailesi olsa; hiçbir yeri hazır olmayan bir yere gidelim der mi?

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Hiç kimse hukukun üstünde değil. Kanun karşısında eşitlik var. Biz bunun takipçisiyiz, sahibiyiz. Size sözümüz olsun, hukuk çerçevesinde ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Yine siyaseten Meclis'te ne yapılaması gerekiyorsa yapacağız. Meclis açılacak. İnşallah çözeler o zamana kadar. İnşallah sesinizi duyarlar.

Yine size sözümüz olsun. Buyurun Yusufeliler. Meclis sizin olsun. O kürsü de sizin olsun. Çıkın derdinizi o kürsüden milletin kürsüsünden seslendirin. Bu imkanı veriyor, İYİ Parti. Gerçekten milletin sesiyiz. Onun için yola çıktık. Bizim derdimiz milletin derdini çözmek. Onun için buradayız. Sizi dinledik. Genel başkanımıza raporumuzu sunacağız. Bir gecede, 'böyle istedim böyle yaptım' diyen irade inşallah Yusufelilerin lehine de bir irade kullanır, sıkıntılar biter diye temenni ediyorum."