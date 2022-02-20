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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erol Evgin konseri izledi (2) - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erol Evgin konseri izledi (2)

20.02.2022 07:27

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sanatçı Erol Evgin'in konserini izledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sanatçı Erol Evgin'in konserini izledi.

Akşener, sanatçının Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserine oğlu Fatih Akşener ve gelini Işıl Akşener ile katıldı.

Kulise giden Akşener'i, Erol Evgin karşıladı. Burada bir süre sanatçı ile sohbet eden Akşener, konser salonuna geçti.

İYİ Parti Lideri, salonda vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Daha sonra sahne alan Erol Evgin, etkinliğe katılanlar için en güzel şarkılarını seslendirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erol Evgin konseri izledi (2)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erol Evgin konseri izledi (2)
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erol Evgin konseri izledi (2)

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Bostancı Gösteri Merkezi, Meral Akşener, Erol Evgin, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erol Evgin konseri izledi (2) - Son Dakika


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