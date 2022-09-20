Ankaralı Genç Kızdan Akşener'e: "Sabahtan Beri 20 Kurum Dolandım. İşsizim. Ben Ülkenin Evladıyım, Genciyim, 27 Yaşındayım, Tarih Öğretmeniyim,...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara'nın Keçiören ilçesinde dinlediği bir genç, "Sabahtan beri 20 kurum dolandım. İşsizim. Artık ne yapmam gerektiğini ben bilmiyorum. Ben ülkenin evladıyım, genciyim, 27 yaşındayım, tarih öğretmeniyim, atanamıyorum. Ben artık ne yapmalıyım" dedi. Akşener, yaşadığı sorunları anlatırken gözyaşlarını tutamayan genç kızı sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Meral Akşener, esnaf ziyaretini bugün Ankara'nın Pursaklar ve Keçiören ilçelerinde sürdürdü. Akşener, Pursaklar'da mehteran takımıyla karşılandı. Partililer, Akşener'i, üzerinde "Evet diyorum, Ankara'ya doğdu güneşim…Başbakan is loading…Az kaldı" yazan dövizlerle karşıladı.

"ÜNİVERSİTELİ ÇOCUKLAR UZMAN ÇAVUŞ OLUYOR"

Akşener'e Pursaklar'da dert yanan bir kadın, şunları söyledi:

"Kendi adamlarımız bodrumda çalışıp işe gidiyor. Yediğimizi sayıyoruz. Üniversiteli çocukların psikolojisi bozuk, onu gördükçe benim havam daha iyice bozuluyor. Üniversiteli çocuklar uzman çavuş oluyor. Mahsuni Şerif bir türkü çığırıyor; 'Muhtaç olmuş kuru soğana' diyor. Bir çocuğuma iş bulamadım."

Pursaklar'da tatlıcılık yapan bir esnaf, "İyi bir hayalle girdik ama hüsran sonuçlar var şu an gördüğünüz. Ekonomi, kanayan yara. Burada hiçbir şekilde siyasi görüş belirtmeden söylüyorum" dedi.

Akşener, bir balıkçıda, "Basın emekçileri için bütün bu basının sahiplerine sesleniyorum. Şu kadar kalın kamerayla gezilir mi, yazık bu çocuklara. Dolayısıyla biraz para harcayın. Hafifletin. Günlük hayatlarını daha yaşanır hale" getirin diye konuştu.

Bir yurttaş, "Bu zamana kadar hiç böyle bir sıkıntı yaşamadık. 55 yaşındayım ama her şey ateş pahası. Marketlere yetişemiyorsun zaten" dedi.

"TÜRK LİRASI NE KADAR DİBİ GÖRECEK DAHA"

Genç bir üniversite öğrencisi, "Bu yaşta hep ekonomiyi düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Borsayı takip ediyorum. Dolar yükselecek mi, düşecek mi, onu takip ediyorum. Türk lirası ne kadar dibi görecek daha" diye konuştu.

Akşener'in "İşler nasıl" diye sorduğu bir kuyumcu, "Altın yatırım aracıydı daha önceden, şimdi yatırımdan çıktı. Eskiden bir düğün yapıldığı zaman 10 tane burma bilezik, iki zincir satardık. Şu anda bunların hiçbiri kalmadı. Bir set alıyorlar, iki alyans, bir de tek taş alabiliyorsa alıyor" dedi.

"TARİH ÖĞRETMENİYİM, ATANAMIYORUM. RİCA EDİYORUM BİZE İŞ BULUN"

Tarih öğretmenliği okuduğunu ve atamasının yapılmadığını söyleyen bir genç, yaşadığı sorunları Akşener'e anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Genç kız, şunları söyledi:

"Sabahtan beri 20 kurum dolandım. İşsizim. Artık ne yapmam gerektiğini ben bilmiyorum. Ben ülkenin evladıyım, genciyim, 27 yaşındayım, tarih öğretmeniyim, atanamıyorum. Ben artık ne yapmalıyım? Ben, sizin partinize oy vermiş bir genç olarak sizden rica ediyorum; bize iş bulun."

Akşener ise sarılarak teselli etmeye çalıştığı genç kızdan telefon numarasını istedi.