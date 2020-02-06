Okday Korunan'ın yazıp yönettiği İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT) tarafından sahnelenen "İyi Şanslar" oyununun galası yapıldı.

Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'deki gala öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Korunan, 75 dakikalık oyunun bugüne kadar 30 kez sahnelendiğini söyledi.

Korunan, seyircilerin oyuna olumlu tepkiler verdiğini belirterek, "Seyircimizden memnunuz, anladığımız kadarıyla seyirci de bizden memnun." diye konuştu.

Tiyatronun, düşüncenin ete kemiğe büründüğü, eyleme geçtiği bir alan olduğunu ifade eden Korunan, "Tiyatroyu yaşamdan soyutlayamayız çünkü yaşamdan tiyatroyu soyutladığımızda aslında düşünceyi soyutlamış oluyoruz. Düşünceyle birlikte yaşamı anlıyor, kuruyor, kurguluyor ve anlamlandırıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Sanat bu yolculukta hepimize yol gösterici"

İnsanın anlam arama, anlamdan hakikate varma çabasının önemine dikkati çeken Korunan, "Bu varoluş belki de insanın insan olma kemalat noktasındaki temel yolculuğudur. Bu yolculukta tiyatro önemli bir araç, beraberinde bunu bir üst noktada sanat olarak tanımlayabiliriz. Sanat bu yolculukta hepimize yol gösterici." dedi.

"İyi Şanslar" oyununda izleyicinin kendini bulacağını söyleyen Korunan, "Çünkü dünyasını sorgulayacak, yaşadığı çağın dilini arayacak. Biz her şeyi göründüğü kadarıyla görüyoruz, gördüklerimizin ardında görünmeyen bir dünya daha saklı." ifadelerini kullandı.

Korunan tiyatro salonlarının dolu olmasının oyunların kalitesini de yükselteceğini vurgulayarak, "Eğer bir oyun iyiyse seyircisinin de ona olan katkısıyla birlikte iyidir, eğer seyirci o geceyi nefesiyle etiyle kemiğiyle canıyla bir şekilde destekliyorsa sahnedeki oyuncu da onun altında kalmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Gala gösterimlerinin önemine değinen Korunan, "Her gece özeldir ama gönül vermiş pek çok tiyatro insanının buluştuğu gala gecelerinde oyun seyretmek, iki katı daha kıymetlidir." dedi.

Devlet Tiyatroları bünyesinde 1988 yılından beri oyuncu olarak görev yaptığını belirten Korunan, çeşitli üniversitelerde tiyatro tarihi, beden dili, davranış bilim, sahne ve diksiyon dersleri verdiğini, alanında yayınlanmış kitaplarının da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Gösterimin ardından seyircileri selamlayan oyuncular, emeği geçenlere ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Müziklerini Alper Maral, dekor tasarımını Şirin Dağtekin Yenen, kostüm tasarımını Nalan Alaylı, yönetmen yardımcılığını ise Turan Günay'ın üstlendiği gösteride, Kamil Korunan, Kerim Altınbaşak ve Yavuz Güney Tinin oyuncu olarak yer alıyor.