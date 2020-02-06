"İyi Şanslar" oyununun galası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İyi Şanslar' oyununun galası yapıldı - Son Dakika

"İyi Şanslar" oyununun galası yapıldı

6 saat önce

Okday Korunan'ın yazıp yönettiği İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT) tarafından sahnelenen "İyi Şanslar" oyununun galası yapıldı.

Okday Korunan'ın yazıp yönettiği İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT) tarafından sahnelenen "İyi Şanslar" oyununun galası yapıldı.

Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'deki gala öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Korunan, 75 dakikalık oyunun bugüne kadar 30 kez sahnelendiğini söyledi.

Korunan, seyircilerin oyuna olumlu tepkiler verdiğini belirterek, "Seyircimizden memnunuz, anladığımız kadarıyla seyirci de bizden memnun." diye konuştu.

Tiyatronun, düşüncenin ete kemiğe büründüğü, eyleme geçtiği bir alan olduğunu ifade eden Korunan, "Tiyatroyu yaşamdan soyutlayamayız çünkü yaşamdan tiyatroyu soyutladığımızda aslında düşünceyi soyutlamış oluyoruz. Düşünceyle birlikte yaşamı anlıyor, kuruyor, kurguluyor ve anlamlandırıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Sanat bu yolculukta hepimize yol gösterici"

İnsanın anlam arama, anlamdan hakikate varma çabasının önemine dikkati çeken Korunan, "Bu varoluş belki de insanın insan olma kemalat noktasındaki temel yolculuğudur. Bu yolculukta tiyatro önemli bir araç, beraberinde bunu bir üst noktada sanat olarak tanımlayabiliriz. Sanat bu yolculukta hepimize yol gösterici." dedi.

"İyi Şanslar" oyununda izleyicinin kendini bulacağını söyleyen Korunan, "Çünkü dünyasını sorgulayacak, yaşadığı çağın dilini arayacak. Biz her şeyi göründüğü kadarıyla görüyoruz, gördüklerimizin ardında görünmeyen bir dünya daha saklı." ifadelerini kullandı.

Korunan tiyatro salonlarının dolu olmasının oyunların kalitesini de yükselteceğini vurgulayarak, "Eğer bir oyun iyiyse seyircisinin de ona olan katkısıyla birlikte iyidir, eğer seyirci o geceyi nefesiyle etiyle kemiğiyle canıyla bir şekilde destekliyorsa sahnedeki oyuncu da onun altında kalmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Gala gösterimlerinin önemine değinen Korunan, "Her gece özeldir ama gönül vermiş pek çok tiyatro insanının buluştuğu gala gecelerinde oyun seyretmek, iki katı daha kıymetlidir." dedi.

Devlet Tiyatroları bünyesinde 1988 yılından beri oyuncu olarak görev yaptığını belirten Korunan, çeşitli üniversitelerde tiyatro tarihi, beden dili, davranış bilim, sahne ve diksiyon dersleri verdiğini, alanında yayınlanmış kitaplarının da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Gösterimin ardından seyircileri selamlayan oyuncular, emeği geçenlere ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Müziklerini Alper Maral, dekor tasarımını Şirin Dağtekin Yenen, kostüm tasarımını Nalan Alaylı, yönetmen yardımcılığını ise Turan Günay'ın üstlendiği gösteride, Kamil Korunan, Kerim Altınbaşak ve Yavuz Güney Tinin oyuncu olarak yer alıyor.

Devlet Tiyatroları, Okday Korunan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dijital hizmet vergisinde detaylar belli oldu! 1 Mart'tan itibaren resmen başlıyor
Rejim güçleri, TSK gözlem noktasının bulunduğu Serakib ilçesini ele geçirdi Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 05:24:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "İyi Şanslar" oyununun galası yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]