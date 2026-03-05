İyileştiren Hastaneler Gelişiyor - Son Dakika
İyileştiren Hastaneler Gelişiyor

05.03.2026 12:02
Mimari ve teknolojik ilerlemeler, hastanelerde tedavi süreçlerini hızlandırıyor ve enfeksiyonları azaltıyor.

(İSTANBUL) - Hastane binalarındaki mimari ile yapısal ve tıbbi teknolojik gelişmeler, tedavi süreçlerini kısaltmaya önemli ölçüde etki ediyor. Mimar Mustafa Onur Eraydın, literatüre "iyileştiren hastane" olarak geçen yapılara ilişkin, "Hastalığın ve hastaların niteliklerine göre yeni teşhis ve tedavi teknolojilerinin gelişmesi, yapısal çerçeveyi direkt olarak etkiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın yapmakta olduğu akreditasyon çalışmalarının da etkisi ile yapılacak olan hastanelerin 'iyileştiren hastane' kapsamında olması kaçınılmaz sonuç olarak günden güne ilerliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Modern hastane binalarının mimarisi ve iç mekan tasarımları, tedavi süreçlerini hızlandıran kritik bir faktör haline geldi. Gelişen tasarım anlayışları, yapısal ve tıbbi teknolojik ilerlemelerle birleşerek, hastaların iyileşme hızına doğrudan etki ediyor. Sektör temsilcileri, Sağlık Bakanlığı'nın akreditasyon çalışmalarıyla birlikte, literatüre "iyileştiren hastane" olarak giren bu yapıların artık bir standart olacağını belirtiyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eraydın, hastalığın ve hastaların değişen niteliklerine göre yeni teşhis ve tedavi teknolojilerinin gelişmesinin, hastane binalarının yapısal çerçevesini doğrudan etkilediğini vurguladı. Eraydın, şunları kaydetti:

"Odadaki aydınlık düzeyinin, kalp atış¸ hızı, aktivite düzeyleri ve solunum sayısını etkilediğini biliyoruz"

"Yoğun bakım ünitesi sendromlara yol açtığını biliyoruz. Ses düzeyinin, narkotik ve sedatif ilaç kullanımını ve dozlarını belirgin biçimde etkilediğini; ses düzeyindeki artışın, kalp atış¸ hızı, stres ve gerginliğin artmasında etkili olduğunu da biliyoruz. Ayrıca güneş¸ alan ve almayan hasta odalarıyla, hastanede kalış¸ süreleri ve ölüm oranları arasında belirgin bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Yani odadaki aydınlık düzeyinin, kalp atış¸ hızı, aktivite düzeyleri ve solunum sayısını etkilediğini biliyoruz."

"Enfeksiyona bağlı hastalıklar minimum seviyelere çekiliyor"

Sağlık tesislerinde mühendislik hesaplamalar sonucu geliştirilen mekanik ve elektrik sistemler ile antibakteriyel inşaat malzemeleri kullanılarak, en üst seviyede sterilizasyon sağlanıyor. Bu sayede hastanede enfeksiyona bağlı hastalıklar minimum seviyelere çekilerek antibiyotik tedavi dozları azaltılıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiren tıbbi çalışmalarla iyileşme süresi kısaltılıyor.

"Hastanın güven duygusunu artırıyor"

Üstelik estetik kalite de hastayı rahatlatarak iyileşme hızını etkilediği gibi hasta yakını ve ziyaretçi psikolojisini de olumlu etkileyerek hastanın güven duygusunu artırıyor. Geleceğin hastane binaları sadece tedavi değil, aynı zamanda hastanın kendi kendine yardımı ve hastalıklardan korunması yönünde eğilim gösterecek. Bu yapılar spor salonları, sosyal hizmet büroları ve toplum için buluşma noktası olabilecek başka işlevleri de içerebilecektir."

Türkiye'de sağlık binalarının düzeltilmesi ve kalite eşiğinin yükseltilmesi için atılan adımlara da değinen Arter İnşaat Kurucu Ortağı Mustafa Onur Eraydın sözlerini, şöyle tamamladı:

"Ülkemizde sagˆlık kuruluşlarının bakım ve yönetim kalitesini iyileştirmek için geliştirilmiş olan standartlar serisini karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek amacıyla, yetkili kuruluşlar tarafından degˆerlendirmeye tabi tutulan bir süreç olarak akreditasyon çalışmaları sürüyor. Sağlık binalarının düzeltilmesi ve kalite eşiğinin yükseltilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın bilimsel araştırmalara verdiği önem, üniversitelerle iş birliği içinde bulunması ve ulusal bir akreditasyon programının uygulanmaya başlaması bu gelişmeleri oldukça hızlandırmış durumda."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
