İzmir- Ankara Karayolu Kula'da Ulaşıma Kapandı (2)
14 dakika önce
7 SAAT SONRA TEKRARDAR ULAŞIMA AÇILDIGündüz saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan İzmir-Ankara karayolu, ekiplerin yoğun süren çalışmaları ile 7 saat sonunda tekrardan ulaşıma açıldı.
7 SAAT SONRA TEKRARDAR ULAŞIMA AÇILDI
Gündüz saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan İzmir- Ankara
karayolu, ekiplerin yoğun süren çalışmaları ile 7 saat sonunda tekrardan ulaşıma açıldı. Trafik akışı Kula
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlanırken, karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından kamyon ve TIR'lara da açılacağı öğrenildi. Ayrıca, karayolları ekiplerinin 4 küreme ve 2 grayder aracı ile 20 personelin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:36 Kaynak: DHA
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