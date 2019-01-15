İzmir-Ankara Karayolunda Yoğun Kar Yağışı Trafikte Aksamalara Neden Oldu
1 saat önce
İzmir-Ankara karayolunda yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu Yoğun kar yağışı nedeniyle İzmir-Ankara karayolunun Kula kesimi trafiğe kapandıMANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında, İzmir-Ankara D300 karayolu üzerindeki Esenyazı, Gökçeören ve Kovukdere...
İzmir- Ankara
karayolunda yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu
Yoğun kar yağışı nedeniyle İzmir-Ankara karayolunun Kula
kesimi trafiğe kapandı
MANİSA - Manisa
'nın Kula ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında, İzmir-Ankara D300 karayolu üzerindeki Esenyazı, Gökçeören
ve Kovukdere mevkilerinde yol trafiğe kapandı.
Kula'da öğlen saatlerinde aniden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinden geçen İzmir-Ankara D-300 karayolu ulaşıma kapandı. Esenyazı, Gökçeören ve Kovukdere mevkiinde trafik akışı her iki yönde de dururken, Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve karayolları ekipleri yollarda önlemler aldı. Trafik akışının durduğu istikametlerde karayolları ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülürken, yoğun kar yağışının gece saatlerine kadar süreceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:55 Kaynak: İHA
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