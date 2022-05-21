İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya 1 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya 1 tutuklama

21.05.2022 17:53
İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya 1 tutuklama

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde Çay Mahallesi 2109 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Zülküf Bayram (43) ile M.E. (26) ve Kerim Topuz (35) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından tabancayla ateş açılması sonucunda Zülküf Bayram göğüs ve sırt bölgesinden, M.E. ise ayağından yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Bayram, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan M.E. ise taburcu oldu. İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Bayram'ın cenazesi, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tutuklandı

Olayın ardından kaçan ve cinayet şüphelisi olduğu ileri sürülen Kerim Topuz, dün polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının savcılık ifadesinde, Bayram'ı kendisinden alacağını istediği için çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Topuz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya 1 tutuklama
İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya 1 tutuklama

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İzmir'de alacaklısını öldüren şüpheli tutuklandı İzmir'de alacaklısını öldüren şüpheli tutuklandı İzmir'de silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı İzmir'de silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Çay Mahallesi, Bayram, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya 1 tutuklama - Son Dakika
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