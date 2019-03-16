İzmir'de Çaka Bey Kitap Günleri Başladı
25 dakika önce
İzmir'in Çaka Bey tarafından fethinin 938. yıl dönümü kapsamında düzenlenen III. Çaka Bey Kitap Günleri başladı.
İzmir
'in Çaka Bey tarafından fethinin 938. yıl dönümü kapsamında düzenlenen III. Çaka Bey Kitap Günleri başladı. Türk Tarih Kurumu
tarafından Alsancak Garı'nda organize edilen kitap günlerinde 120 yayınevi stant açtı.
Çaka Bey Kitap Günleri kapsamında İlber Ortaylı
, Ahmet Taşağıl
, Mehmet Okuyan
, Murat Menteş
gibi tarihçi ve edebiyatçı isimlerin katılacağı 40 söyleşi ve 200 imza gününün gerçekleştirileceği bildirildi.
Kitap günleri kapsamında ayrıca Manga, İsmail Altunsaray ve Moğollar
konserleri de düzenleneceği ifade edildi.
Çaka Bey Kitap Günleri, 25 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:36 Kaynak: AA
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