İzmir'de Dario Moreno için doğumunun 100. yılı için adını taşıyan sokakta duvar resmi yapıldı - Son Dakika

İzmir'de Dario Moreno için doğumunun 100. yılı için adını taşıyan sokakta duvar resmi yapıldı

03.04.2021 17:13
İzmir'de Dario Moreno için doğumunun 100. yılı için adını taşıyan sokakta duvar resmi yapıldı, System.String[]

Çocukluğunu ve gençliğini İzmir'de geçiren ve İzmir'e olan sevgisiyle tanınan gitarist, piyanist ve sinema oyuncusu Dario Moreno'nun doğumunun 100. yılında evinin bulunduğu yerin karşısına "İzmir Dario Moreno'yu seviyor" adlı portresi resmedildi.

Çocukluğunu ve gençliğini İzmir'de geçiren ve İzmir'e olan sevgisiyle tanınan gitarist, piyanist ve sinema oyuncusu Dario Moreno'nun doğumunun 100. yılında evinin bulunduğu yerin karşısına "İzmir Dario Moreno'yu seviyor" adlı portresi resmedildi.

İzmir'in Konak ilçesinde Tarihi Asansör'ün de yer aldığı Dario Moreno sokağında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar ve Tasarım Bölümü mezunu Aksel Mengü (36) tarafından yapılan mural, Moreno'nun doğum gününde tamamlandı.

Çeşitli dizilerde ve filmlerde sanat yönetmeni olarak da görev yapan Mengü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moreno'nun 100. yaş günü vesilesiyle kendisinden bir portre yapmasını rica ettiklerini kaydetti.

Mengü, bu süreçte yalnızca ismen ve şarkılarıyla bildiği Dario Moreno'yu tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, "İlk olarak portre kişi belli basit iş diye düşünerek işi aldım. Ama tabi her işin arka mutfağı çok derin. Bütüncül değerlendirmek gerekiyor. Üç boyutlu olması zor kısmıydı. Bunun bir esprisi de bu portre eskiden yaşadığı eve bakıyor." dedi.

Duvar resmine başlamadan önce Moreno'nun 8 belgeselini izlediğini anlatan Mengü, şöyle konuştu:

"Menajeri hayattaymış ona ulaştım. Olabildiğince hayatını, biyografisini, bütün fotoğraflarını inceleyip, şarkılarını dinledim. Çok renkli bir karakter, oyunculuk yapmış. Aynı zamanda gitarist, piyanist. Zor da bir hayatı olmuş. Çok hareketli, cüssesine baktığınızda onu bu şekilde dans ederken hayal edemiyorsunuz belki ama çok sempatik çok renkli bir kişilik. Bu kadar doneyi tek bir portre resminde yansıtabilmek zordu. Bunu yaparken mahalledeki insanların da gönlünü aldım. Çünkü bu sokağı her gün kullanan insanlar var."

Mengü, İzmirlilere bir "Dario Moreno" hediye ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Dario Moreno'nun 100. yaş günü bu akşam saat 20.00'de İzmirTube'den yayınlanacak çevrimiçi konserle kutlanacak. Fatih Erkoç, Kürşat Başar'ın anlatımı ve Zafer Çebi Orkestrası eşliğinde Dario Moreno'nun şarkılarını seslendirecek.

Güzel Sanatlar Fakültesi, Marmara Üniversitesi, Doğum, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de Dario Moreno için doğumunun 100. yılı için adını taşıyan sokakta duvar resmi yapıldı - Son Dakika


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