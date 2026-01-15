İzmir'de Kaçak Hükümlü Operasyonda Yakalandı - Son Dakika
İzmir'de Kaçak Hükümlü Operasyonda Yakalandı

İzmir\'de Kaçak Hükümlü Operasyonda Yakalandı
15.01.2026 09:11
Menderes'te 29 yıl hapis cezası olan S.A. hobi bahçesinde yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde, hakkında "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı hobi bahçesine düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde; "kasten öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 29 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve çok sayıda suç kaydı bulunan S.A. isimli şahsın Menderes ilçesindeki bir hobi bahçesinde saklandığı tespit edildi. Harekete geçen İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Ocak günü belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, aranan şahıs S.A. ve beraberindeki 2 şüpheli saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandığı ikamette yapılan aramalarda; 1 adet otomatik tabanca, 179 adet 9x19 çapında fişek, bin 54 gram esrar, 736,29 gram kokain maddesi, 46 adet sentetik hap, hassas tartı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 114 bin TL ve 1 ABD doları nakit para ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, İzmir

Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
Rejim çöküyor mu? ABD'nin "kaçış" iddiası ortalığı fena karıştıracak
30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
